Адвокаты Текебаева добились обжалования решения по иску к Абдилю Сегизбаеву

Адвокаты эск-депутатов Омурбека Текебаева и Аиды Саляновой, а также лидера парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбета Шыкмаматова подали в Бишкекский городской суд заявление, чтобы обжаловать решение по иску к главе ГКНБ Абдилю Сегизбаеву и бывшему руководителю пресс-службы экс-президента Алмазбека Атамбаева Алмаза Усенова.

Юрист социалистов Таалайгуль Токтакунова сообщила ИА «24.kg», что процесс в первой инстанции (Первомайском районном суде) они проиграли. «Но мы не смогли получить копию приговора. Канцелярия затянула по непонятной причине, поэтому мы подали заявление, чтобы оспорить действия канцелярии. Слушание назначили на 28 марта. Как только мы получим решение, конечно, обжалуем. Суд нарушил установленный порядок, не выдав нам в срок решение и даже не уведомив нас. Все заседания проходили без нашего участия», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации трех депутатов в связи с распространением озвученной председателем ГКНБ недостоверной информации о якобы связи нардепов с офшорными счетами в Белизе подан в конце марта 2017 года. Поскольку информацию распространил в СМИ аппарат президента, депутаты фракции «Ата Мекен» подали в суд и на Алмаза Усенова. Тогда он возглавлял пресс-службу бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Алмамбет Шыкмаматов и Аида Салянова не намерены взыскивать с ответчиков компенсацию за моральный ущерб. Но Омурбек Текебаев оценил свои честь и достоинство в 60 миллионов сомов. Эти деньги осужденный за коррупцию и ныне отбывающий наказание в ИК №47 экс-нардеп планировал отдать журналистам и адвокатам, в отношении которых Генеральная прокурутара подала от имени Алмазбека Атамбаева иски о защите чести и достоинства.