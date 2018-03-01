Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 1 марта вечером возможен дождь. Воздух прогреется до +10 градусов. День увеличился до 11 часов 11 минут.

У православных продолжается Великий пост. Что можно есть в этот день, посмотрите в нашем календаре.

Отключение света, газа, воды

Газа не будет:

с 26 февраля по 2 марта в районах, ограниченных улицами Путепроводной, Т.Айтматова, Фрунзе, Курманджан Датки, Шабдана Баатыра; проспектом Чуй, улицами Курманджан Датки, Салиевой, Лермонтова; проспектом Чуй, улицами Лермонтова, Ленина, Калинина; проспектами Победы, Ленина, улицами Лермонтова, Восточной; проспектом Жибек Жолу, улицами Курманджан Датки, Лермонтова, БЧК; на ТЭЦ Бишкека, заводе «Тянь-Шань керамик».

Отметим, пресс-служба ОАО «Электрические станции» заверила ИА «24.kg», что бишкекчане не останутся без тепла из-за того, что на столичную теплоцентраль в течение пяти дней не будут подавать природный газ.

Перекрытые дороги

С 24 февраля в связи с реконструкцией отрезок улицы Осмонкула от БЧК до ЗАО «Шоро» будет закрыт для движения автотранспорта. Улица будет закрыта до 31 ноября.

Закрыт участок улицы Тыныстанова — от улицы Московской до Токтогула.

Отметим, что в Боомском ущелье с 1 марта по 15 июня будут перекрывать одну полосу движения из-за ремонта. Во время ремонта с 9.00 до 17.00 движение на дороге будут регулировать сотрудники ГУОБДД МВД КР.

Памятные даты

Опубликованы «Пророчества Мишеля Нострадамуса»

В этот день 1555 года Мишель де Нотрдам, известный под псевдонимом Нострадамус, опубликовал свои первые предсказания в книге под названием «Пророчества Мишеля Нострадамуса».



Предсказания написаны в форме рифмованных катренов — четверостиший. В них практически не указывалось никаких дат, временная последовательность не соблюдалась, да и сами катрены были перепутаны. И, тем не менее, исследователями творчества Нострадамуса подмечается довольно много интересных и точных исторических совпадений.



Нострадамус обращался при составлении предсказаний к планетарным схемам. Некоторые исследователи полагают, что небесные тела оказывают влияния на дела людей. Но с точки зрения современной науки это утверждение маловероятно.

В Кыргызстане ввели в обращение обновленные купюры 50 и 100 сомов

С 1 марта Национальный банк Кыргызстана ввел в обращение модицифицированные банкноты четвертой серии. Внешний вид изменился у купюр номиналом 50 и 100 сомов.

Они имеют четко выраженный портрет, выполненный классическим методом. На купюрах указан год выпуска — 2016. Модифицированные банкноты национальной валюты четвертой серии будут действовать наряду с ранее выпущенными в обращение купюрами.

Люди, которые меняли мир

Ученый Какин Сулайманкулов

Родился 1 марта 1933 года в селе Новороссийка (ныне село Шабдан) Кеминского района Чуйской области в семье колхозника. В 1953 году окончил с отличием Кыргызский Государственный университет. В 1958 году окончил аспирантуру при Ростовском государственном университете, получив звание кандидата химических наук.

Какин Сулайманкулов первым из отечественных ученых успешно защитил докторскую диссертацию по химии.

Какин Сулайманкулов внес огромный вклад в развитие исследований в области комплексных соединений, физико-химического анализа. Им опубликовано более 500 научных работ, среди которых монографии, 14 изобретений. Около 100 его научных статей переведены на английский язык и опубликованы в США и Англии, в известных в мире научных изданиях.

В 2003 году за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана награжден орденом «Манас» ІІІ степени. В том же году ему присвоено звание «Почетный гражданин города Бишкека».

Умер в 2017 году.

У кого намечаются тои

Султан Досалиев

Родился 1 марта 1981 года в Таласской области. Учился на факультете телекоммуникаций КГТУ имени Раззакова. Официальный фотограф президента Кыргызстана.

Куда сходить

Культура

— В «Галерее М» продолжается выставка «С мольбертом по миру». В экспозиции представлено более 50 живописных работ известных художников, а также графика, скульптура, изделия из войлока.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит выставка «Кульджаке».

— В НЦДЮ «Сейтек» в 12.30 откроется выставка-ярмарка растений и цветов.

— В Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова пройдет концерт авторской песни, посвященный памяти Николая Марусича.

— В АУЦА состоится концерт Ольги Жижериной «В кругу моих друзей». В программе прозвучат старинные русские романсы и песни из репертуара певицы, давно полюбившиеся нашей публике, а также ранее не исполнявшиеся произведения.

Куда еще стоит отправиться сегодня и на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Во Дворце спорта имени Кожомкула продолжается чемпионат Азии по вольной, греко-римской и женской борьбе. Следите за результатами в рубрике «Спорт».

Куда сходить на этой неделе, читайте в нашем «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— Жогорку Кенеш, 9.30 — заседание;

— «Парк Отель», 13.30 — заявление для прессы в рамках второго раунда переговоров между ЕС и Кыргызской Республикой по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве;

— ПЦ «Кабар», 12.00 — пресс-конференция «О проведении обязательного тестирования государственных гражданских и муниципальных служащих»;

— гостиница «Дамас», 9.00 — общенациональный диалог между государством и гражданским обществом по профилактике правонарушений и общественной безопасности.

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