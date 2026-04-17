Происшествия

По делу Кемпир-Абад оправдали еще троих фигурантов

Первомайский районный суд Бишкека оправдал еще троих фигурантов по делу Кемпир-Абад — Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Кенешбека Дуйшебаева.

Ранее их дела рассматривались отдельно, поэтому они не вошли в первоначальное решение суда первой инстанции. Теперь суд вынес по ним отдельный оправдательный приговор.

Напомним, основная группа фигурантов резонансного «кемпир-абадского дела» была полностью оправдана еще ранее — суд не нашел состава преступления, после чего обвиняемые были освобождены.

Горсуд оставил в силе оправдательный приговор по делу Кемпир-Абада

При этом дела ряда фигурантов, включая Асанова, Кадырова и Дуйшебаева, ранее были выделены в отдельное производство, в том числе по состоянию здоровья, и не рассматривались одновременно с остальными.

«Кемпир-Абадское дело» стало одним из самых громких политических процессов последних лет в Кыргызстане. По нему проходили политики, активисты и общественные деятели, выступавшие против соглашения по Кемпир-Абадскому водохранилищу.

С учетом нового решения суда фактически все фигуранты дела получили оправдательные приговоры.
