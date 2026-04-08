Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Развязку на бульваре Молодой Гвардии в Бишкеке планируют завершить до конца года

Транспортную развязку на бульваре Молодой Гвардии мечтали организовать в течение последних десяти лет. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил завотделом департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека Темирбек Мамашев.

По его словам, это один из самых загруженных перекрестков, который нужно разгрузить в срочном порядке, чтобы обеспечить бесперебойное движение автотранспорта.

«На первом этапе мы завершили строительство путепровода от улицы Льва Толстого до улицы Боконбаева. Вторым этапом в ближайшее время начнем строительство от улицы Боконбаева до улицы Московской со строительством моста через реку Ала-Арчу. Поскольку перекресток улицы Льва Толстого и бульвара Молодой Гвардии мы закроем, временно участок улицы Боконбаева сделали односторонним. Также ведутся работы по сносу попадающих объектов. Если в ближайшее время завершится перенос инженерных сетей, то мы полностью перекроем перекресток. Строительство продлится до конца 2026 года», — сказал Темирбек Мамашев.

Завершен первый этап строительства дорожной развязки на бульваре Молодой Гвардии

Он отметил, что далее планируется масштабное строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Медерова. За счет китайского гранта планируется строительство развязки на пересечении улиц 7 Апреля и Анкара.

«Основная сложность при строительстве развязок — попадающие объекты и переговоры с гражданами. Объекты функционировали, выплачивали налоги, кормили семьи. Это непростой процесс, но это вынужденная мера. Развязки помогут решить проблемы заторов на улицах города. Сам процесс не предусматривает сложных в техническом плане конструкций», — добавил чиновник.

По его данным, муниципалитет на 2026 год запланировал строительство и ремонт на 120 улицах протяженностью 119 километров. По линии департамента транспорта планируется строительство 20 улиц протяженностью 36 километров. На сегодня уже начаты ремонтные работы на четырех улицах. В планах также строительство подземных пешеходных переходов.
