Депутат: Студенты вузов Бишкека возмущены высокой оплатой пропусков пар

Студенты вузов Бишкека возмущены высокой оплатой пропусков пар, заявил сегодня на заседании ЖК депутат Сеидбек Атамбаев.

По словам нардепа, к нему обратились с жалобой студенты столичных вузов.

«Они недовольны тем, что за пропуск одной пары взимается высокая плата. Так, например, в Бишкекском медколледже за пропуск пары требуют оплатить 120 сомов, а за практическое занятие — 350 сомов. Для многих семей, особенно где есть несколько студентов, это довольно большая сумма. Студенты просят отказаться от взимания этой суммы или хотя бы снизить», — добавил Сеидбек Атамбаев.