11:20
USD 87.45
EUR 103.04
RUB 1.15
Власть

Депутат: Студенты вузов Бишкека возмущены высокой оплатой пропусков пар

Студенты вузов Бишкека возмущены высокой оплатой пропусков пар, заявил сегодня на заседании ЖК депутат Сеидбек Атамбаев.

По словам нардепа, к нему обратились с жалобой студенты столичных вузов.

«Они недовольны тем, что за пропуск одной пары взимается высокая плата. Так, например, в Бишкекском медколледже за пропуск пары требуют оплатить 120 сомов, а за практическое занятие — 350 сомов. Для многих семей, особенно где есть несколько студентов, это довольно большая сумма. Студенты просят отказаться от взимания этой суммы или хотя бы снизить», — добавил Сеидбек Атамбаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370399/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке спустя 15 лет жильцы проблемного дома получили документы
В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении разбоя
В Бишкеке на улице Токтоналиева открыли многофункциональный спорткомплекс
Трупы без родных хотят отдавать вузам. В ЖК внесли скандальный законопроект
Депутат раскритиковал вырубку деревьев в Бишкеке для расширения дорог
Развязку на бульваре Молодой Гвардии в Бишкеке планируют завершить до конца года
Ежедневно до 1,3 тысячи автобусов выходят на линии в Бишкеке
Более 4 тысяч деревьев спилили в Бишкеке за год
Устаревшее списывают. В мэрии Бишкека отчитались об обновлении лифтов
Пьяный водитель Lexus 470 пытался скрыться от инспекторов УПСМ
Популярные новости
Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих
Виновные в&nbsp;&laquo;кустуризации&raquo;, проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание&nbsp;&mdash; президент Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Садыр Жапаров: Практику строительства по&nbsp;1&nbsp;километру дороги прекратили Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили
Президент Кыргызстана ознакомился с&nbsp;планами развития Араванского района Президент Кыргызстана ознакомился с планами развития Араванского района
Бизнес
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще&nbsp;&mdash; через MegaPay Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
Abank приглашает всех на&nbsp;&laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; Abank приглашает всех на «Айдоо Фест 2026»
&laquo;Кыргызлифт&raquo; просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь &laquo;Жалын&raquo; «Кыргызлифт» просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь «Жалын»
Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на&nbsp;китайском языке Новый уровень: приложение BAKAI Business стало доступно на китайском языке
15 апреля, среда
11:18
Депутат просит решить вопрос с мусорным полигоном в Кара-Балте Депутат просит решить вопрос с мусорным полигоном в Кар...
11:15
Не ругайтесь. Употребление мата негативно сказывается на здоровье — профессор
11:14
Депутат: Студенты вузов Бишкека возмущены высокой оплатой пропусков пар
11:11
Опасные маневры на дорогах: BMW водворили на штрафстоянку
11:07
В ЖК призывают отказаться от коммерческого тарифа за электроэнергию для мечетей