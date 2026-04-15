Власть

Депутат призвал устранить противоречия при легализации жилья в Бишкеке

Депутат Улукбек Карыбек уулу на заседании Жогорку Кенеша сообщил о проблемах при реализации земельной амнистии. 

Он заявил, что ранее в Аламединском районе планировалось узаконить 110 домов и выдать их владельцам все правоустанавливающие документы. Однако после передачи территории в ведение Бишкека городская архитектура начала отказывать в выдаче разрешений, ссылаясь на прохождение там железнодорожной линии.

При этом, по словам нардепа, в соседнем жилмассиве «Ак-Бата» в аналогичных условиях другим семьям документы продолжают выдавать.

Улукбек Карыбек уулу также сообщил, что 18 семьям отказывают в узаконивании, заявив, что их объекты имеют коммерческое назначение — многоквартирные дома, магазины или другие объекты. По его словам, такие решения принимаются без ссылок на конкретные нормы законодательства.

Депутат подчеркнул, что основная цель амнистии — узаконить уже построенное жилье на земельных участках граждан и обеспечить их правовой статус. Он призвал пересмотреть принятые решения, обеспечить справедливый подход к 110 семьям и завершить оформление документов.
