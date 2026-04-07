Общество
Сюжет: Вырубка деревьев в Бишкеке

Более 4 тысяч деревьев спилили в Бишкеке за год

В 2025 году в Бишкеке срубили 4 тысячи 66 деревьев, или на 197,7 процента больше, чем в 2024-м. Об этом говорится в отчете мэрии по реализации программы социально-экономического развития города.

По данным муниципалитета, в 2023 году спилили 1 тысячу 771 дерево, а в 2024-м — 1 тысячу 366 деревьев.

Читайте по теме
Пеньки и тонкие саженцы. Как мэрия благоустраивает столицу Кыргызстана

По мнению чиновников, это свидетельствует о «значительном усилении мероприятий по обеспечению безопасности и улучшению санитарного состояния зеленых насаждений». В результате проведенных работ количество аварийных случаев сократилось до 53, что на 73 случая меньше, чем в 2024-м.

При этом при плановом показателе 12 тысяч 460 единиц в прошлом году фактически высажено 18 тысяч 835 саженцев деревьев и кустарников.

Проведена обработка 93,5 тысячи деревьев для защиты от болезней и вредителей.

Отметим, что горожане продолжают сетовать в соцсетях по поводу вырубки деревьев и низкой приживаемости саженцев.
Материалы по теме
Устаревшее списывают. В мэрии Бишкека отчитались об обновлении лифтов
Пьяный водитель Lexus 470 пытался скрыться от инспекторов УПСМ
Часть прошлогодних саженцев погибли в бишкекском сквере имени Горького
Обрезка деревьев на улице Боконбаева возмутила бишкекчан
Прием в первый класс. В двух школах Бишкека запись уже завершилась
В Бишкеке в госсобственность возвращен земельный участок в 0,63 гектара
За вырубку одного — десять новых деревьев: в Кыргызстане ужесточат защиту зелени
Союз художников намерен обратиться за поддержкой к президенту Кыргызстана
В Бишкеке определят участки, где будут размещать самокаты и другие СИМ
В Бишкеке обновили порядок выкупа земли, предоставленной под стройку многоэтажек
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в&nbsp;наступившие выходные Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан согласовали совместные патрули на&nbsp;границе Кыргызстан и Таджикистан согласовали совместные патрули на границе
В&nbsp;Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на&nbsp;6-8 апреля В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
KICB: 25&nbsp;лет надежности и&nbsp;новый этап развития в&nbsp;Оше KICB: 25 лет надежности и новый этап развития в Оше
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
