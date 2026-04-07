Более 4 тысяч деревьев спилили в Бишкеке за год

В 2025 году в Бишкеке срубили 4 тысячи 66 деревьев, или на 197,7 процента больше, чем в 2024-м. Об этом говорится в отчете мэрии по реализации программы социально-экономического развития города.

По данным муниципалитета, в 2023 году спилили 1 тысячу 771 дерево, а в 2024-м — 1 тысячу 366 деревьев.

Читайте по теме Пеньки и тонкие саженцы. Как мэрия благоустраивает столицу Кыргызстана

По мнению чиновников, это свидетельствует о «значительном усилении мероприятий по обеспечению безопасности и улучшению санитарного состояния зеленых насаждений». В результате проведенных работ количество аварийных случаев сократилось до 53, что на 73 случая меньше, чем в 2024-м.

При этом при плановом показателе 12 тысяч 460 единиц в прошлом году фактически высажено 18 тысяч 835 саженцев деревьев и кустарников.

Проведена обработка 93,5 тысячи деревьев для защиты от болезней и вредителей.

Отметим, что горожане продолжают сетовать в соцсетях по поводу вырубки деревьев и низкой приживаемости саженцев.