Международный журнал TIME опубликовал интервью с председателем правления BAKAI Тимуром Ибрагимовым, посвятив материал трансформации финансового сектора Кыргызстана и развитию цифровой экосистемы банка. Публикация вышла в международной версии издания и отражает растущий интерес глобального сообщества к финансовому рынку страны и роли BAKAI в его развитии.

В интервью TIME подробно раскрывается стратегия BAKAI, направленная на переход от классической банковской модели к технологической платформе. Сегодня банк формирует единую цифровую экосистему, объединяющую финансовые и повседневные сервисы. Центральным элементом выступает мобильное приложение BAKAI, через которое клиенты могут управлять финансами и пользоваться услугами в режиме 24/7.

Отдельный блок статьи посвящен экосистеме BAKAI. Сегодня она включает:

— маркетплейс BAKAI Store с товарами и рассрочкой;

— сервис путешествий BAKAI Travel;

— исламские финансовые продукты BAKAI Islam;

— «BAKAI Страхование»;

— цифровую платформу для предпринимателей BAKAI Business.

«Мы создаем экосистему, которая превращает BAKAI из классического банка в удобный сервис, сопровождающий человека в повседневной жизни. Мы одними из первых в регионе увидели потенциал цифровизации — не только для клиентов, но и внутри банка, чтобы сделать процессы быстрее и эффективнее. Сегодня для нас важно не просто расти, а формировать долгосрочную ценность для клиентов и экономики страны. Все ключевые показатели подтверждают: мы движемся в правильном направлении и закладываем основу для устойчивого будущего», — отметил Тимур Ибрагимов в интервью TIME.

Отдельное внимание в материале уделено цифровизации. Журнал подчеркивает: BAKAI одним из первых в регионе внедрил онлайн-сервисы и удаленные каналы обслуживания, что позволило обеспечить масштабирование бизнеса и высокий уровень клиентского опыта.

TIME также отмечает устойчивость банка и его международный потенциал: высокие ESG-показатели, наличие международных рейтингов и доверие со стороны инвесторов и партнеров. По словам Тимура Ибрагимова, финансовые институты играют ключевую роль в раскрытии технологического потенциала Кыргызстана.

Кроме того, в статье выделяется вклад BAKAI в развитие человеческого капитала — банк инвестирует в обучение сотрудников, развивает образовательные инициативы и сотрудничает с университетами, формируя новое поколение специалистов финансового сектора.

Публикация в TIME укрепляет позиции BAKAI как одного из лидеров банковской отрасли региона и драйвера цифровых изменений в Центральной Азии.