В Бишкеке на улице Токтоналиева открыли многофункциональный спорткомплекс

В городе Бишкеке состоялось торжественное открытие многофункционального спортивного комплекса по улице А.Токтоналиева, 62. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, в церемонии приняли участие мэр города Айбек Джунушалиев, председатель Бишкекского городского кенеша Бекжан Усеналиев, а также жители столицы.

Выступая на открытии, мэр подчеркнул значимость развития спортивной инфраструктуры:

«Развитие физической культуры и спорта — одно из наших приоритетных направлений. Мы создаем условия, чтобы каждый житель Бишкека, независимо от возраста, мог заниматься спортом в современных и безопасных условиях.

Сегодня в детско-юношеской спортивной школе развиваются шесть видов спорта: футбол, волейбол, баскетбол, хоккей с шайбой, гандбол и бадминтон. В 108 учебно-тренировочных группах занимаются более 1,6 тысячи спортсменов, с которыми работают 41 тренер, в том числе 5 заслуженных тренеров. Долгие годы школа не имела собственной базы, поэтому особенно важно, что теперь создаются современные условия и полноценная инфраструктура. Открытие этого комплекса — это пространство для развития детей и молодежи, поддержка массового спорта и вклад в будущее города», — отметил глава столицы.

Объект представляет собой современное двухэтажное здание общей площадью 2,296 тысячи квадратных метров. Площадь прилегающего участка составляет 0,2637 гектара.

На первом этаже расположены гардеробная, тренерская, комната судьи, помещения для персонала, санитарные узлы, мужская и женская раздевалки, инвентарная, а также две полноразмерные спортивные площадки и котельная. На втором этаже находятся тренажерный зал, медицинский кабинет, санитарный узел и техническое помещение.

Строительство выполнено с использованием современных технологий: ленточный фундамент, металлический каркас и сэндвич-панели, что обеспечивает надежность, энергоэффективность и долговечность здания. Подрядчиком выступило ОсОО «Компания Аль Фирдаус».