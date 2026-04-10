В Бишкеке на улице Токтоналиева открыли многофункциональный спорткомплекс

В городе Бишкеке состоялось торжественное открытие многофункционального спортивного комплекса по улице А.Токтоналиева, 62. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
По ее данным, в церемонии приняли участие мэр города Айбек Джунушалиев, председатель Бишкекского городского кенеша Бекжан Усеналиев, а также жители столицы.
Выступая на открытии, мэр подчеркнул значимость развития спортивной инфраструктуры:
«Развитие физической культуры и спорта — одно из наших приоритетных направлений. Мы создаем условия, чтобы каждый житель Бишкека, независимо от возраста, мог заниматься спортом в современных и безопасных условиях.
Сегодня в детско-юношеской спортивной школе развиваются шесть видов спорта: футбол, волейбол, баскетбол, хоккей с шайбой, гандбол и бадминтон. В 108 учебно-тренировочных группах занимаются более 1,6 тысячи спортсменов, с которыми работают 41 тренер, в том числе 5 заслуженных тренеров. Долгие годы школа не имела собственной базы, поэтому особенно важно, что теперь создаются современные условия и полноценная инфраструктура. Открытие этого комплекса — это пространство для развития детей и молодежи, поддержка массового спорта и вклад в будущее города», — отметил глава столицы.
Объект представляет собой современное двухэтажное здание общей площадью 2,296 тысячи квадратных метров. Площадь прилегающего участка составляет 0,2637 гектара.
Строительство выполнено с использованием современных технологий: ленточный фундамент, металлический каркас и сэндвич-панели, что обеспечивает надежность, энергоэффективность и долговечность здания. Подрядчиком выступило ОсОО «Компания Аль Фирдаус».