15:48
USD 87.45
EUR 102.07
RUB 1.12
Общество

В Бишкеке на улице Токтоналиева открыли многофункциональный спорткомплекс

В городе Бишкеке состоялось торжественное открытие многофункционального спортивного комплекса по улице А.Токтоналиева, 62. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, в церемонии приняли участие мэр города Айбек Джунушалиев, председатель Бишкекского городского кенеша Бекжан Усеналиев, а также жители столицы.

Выступая на открытии, мэр подчеркнул значимость развития спортивной инфраструктуры:

«Развитие физической культуры и спорта — одно из наших приоритетных направлений. Мы создаем условия, чтобы каждый житель Бишкека, независимо от возраста, мог заниматься спортом в современных и безопасных условиях.

Сегодня в детско-юношеской спортивной школе развиваются шесть видов спорта: футбол, волейбол, баскетбол, хоккей с шайбой, гандбол и бадминтон. В 108 учебно-тренировочных группах занимаются более 1,6 тысячи спортсменов, с которыми работают 41 тренер, в том числе 5 заслуженных тренеров. Долгие годы школа не имела собственной базы, поэтому особенно важно, что теперь создаются современные условия и полноценная инфраструктура. Открытие этого комплекса — это пространство для развития детей и молодежи, поддержка массового спорта и вклад в будущее города», — отметил глава столицы.

Объект представляет собой современное двухэтажное здание общей площадью 2,296 тысячи квадратных метров. Площадь прилегающего участка составляет 0,2637 гектара.

На первом этаже расположены гардеробная, тренерская, комната судьи, помещения для персонала, санитарные узлы, мужская и женская раздевалки, инвентарная, а также две полноразмерные спортивные площадки и котельная. На втором этаже находятся тренажерный зал, медицинский кабинет, санитарный узел и техническое помещение.

Строительство выполнено с использованием современных технологий: ленточный фундамент, металлический каркас и сэндвич-панели, что обеспечивает надежность, энергоэффективность и долговечность здания. Подрядчиком выступило ОсОО «Компания Аль Фирдаус».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369874/
просмотров: 443
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат раскритиковал вырубку деревьев в Бишкеке для расширения дорог
Развязку на бульваре Молодой Гвардии в Бишкеке планируют завершить до конца года
Ежедневно до 1,3 тысячи автобусов выходят на линии в Бишкеке
Более 4 тысяч деревьев спилили в Бишкеке за год
Устаревшее списывают. В мэрии Бишкека отчитались об обновлении лифтов
Пьяный водитель Lexus 470 пытался скрыться от инспекторов УПСМ
Прием в первый класс. В двух школах Бишкека запись уже завершилась
В Бишкеке в госсобственность возвращен земельный участок в 0,63 гектара
Союз художников намерен обратиться за поддержкой к президенту Кыргызстана
В Бишкеке определят участки, где будут размещать самокаты и другие СИМ
Популярные новости
В&nbsp;этом году в&nbsp;паломничество из&nbsp;Кыргызстана отправятся 6&nbsp;тысяч 60&nbsp;человек В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
Топливо может резко подорожать: в&nbsp;КР предлагают отменить налоги на&nbsp;ГСМ Топливо может резко подорожать: в КР предлагают отменить налоги на ГСМ
46&nbsp;кранов на&nbsp;объектах: в&nbsp;Новопокровке развернулось масштабное строительство 46 кранов на объектах: в Новопокровке развернулось масштабное строительство
Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города Вокруг Бишкека строят транспортное кольцо. Что это изменит для города
Бизнес
В&nbsp;O!Store грандиозные скидки 50&nbsp;процентов на&nbsp;технику и&nbsp;аксессуары&nbsp;&mdash; успей первым В O!Store грандиозные скидки 50 процентов на технику и аксессуары — успей первым
Безопасность без границ: Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Росатом&raquo; ликвидируют урановое наследие Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в&nbsp;кризис Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в кризис
ТМ&nbsp;&laquo;Тойбосс&raquo; подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000 ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000
10 апреля, пятница
15:26
В Третьяковской галерее открылась выставка «Наследие эпохи. Семен Чуйков» В Третьяковской галерее открылась выставка «Наследие эп...
15:25
Подарки от делегаций больше не личные. Новый закон о протоколе внесли в ЖК
15:24
Нелегализованные авто с иностранными номерами вывезут из КР или утилизируют
15:19
Регистрация кандидата по избирательному округу № 19 Рамиса Джунусалиева отменена
15:16
МВД: Выезд на встречную полосу грозит штрафом в 15 тысяч сомов