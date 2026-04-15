Общество

В Бишкеке спустя 15 лет жильцы проблемного дома получили документы

Заместитель директора департамента государственного архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Руслан Суракматов и начальник Бишкекского городского управления Мирлан Шайымкулов вручили акт ввода в эксплуатацию девятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: улица Киевская, 206.

Жилой дом построен 15 лет назад ОсОО «КЭП Строй». Объект состоит из двух блоков и включает 82 квартиры. Однако вопрос ввода в эксплуатацию длительное время оставался нерешенным.

Также жители не могли оформить право собственности на квартиры и сталкивались с трудностями при получении необходимых документов из-за отсутствия ввода в эксплуатацию, а коммунальные услуги длительное время оплачивались по повышенным (промышленным) тарифам.

Руслан Суракматов поздравил жителей и заметил, что все существовавшие проблемы отныне полностью решены.

Следует отметить, что в соответствии с поручением президента Садыра Жапарова начиная с 2025 года Минстрой поэтапно проводит работу по урегулированию проблемных многоквартирных жилых домов по всей стране.
