14:36
USD 87.45
EUR 103.07
RUB 1.16
Общество

Технопарки и энергетика: Кыргызстан и Южная Корея укрепляют инновационные связи

В Министерстве науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана состоялась встреча первого заместителя министра Гульнуры Мамыровой с делегацией Университета Дальнего Востока Республики Корея, технопарка «Чхунбук» (CBTP), компании HS Solar Energy и представителями MK Invest LLC.

По данным ведомства, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сферах высшего образования, науки, инноваций и реализации инвестиционных проектов. Особое внимание уделили академической мобильности студентов и преподавателей, запуску совместных образовательных программ, проведению научных исследований и подготовке специалистов в области энергетики и возобновляемых источников энергии.

Гульнура Мамырова отметила, что КР придает большое значение укреплению сотрудничества с Кореей как важным технологическим и образовательным партнером. По ее словам, взаимодействие с корейскими университетами, научными центрами и бизнес-сообществом открывает широкие возможности для подготовки инженеров, развития прикладной науки и внедрения современных технологий.

Участники встречи обсудили создание современных лабораторий и учебных баз, развитие технопарков и инновационной инфраструктуры, привлечение иностранных инвестиций в образовательную и научную сферы Кыргызстана. Отдельно представили инвестиционные инициативы MK Invest LLC и возможности их реализации в стране.

По итогам стороны подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие долгосрочного партнерства и реализацию совместных проектов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/370785/
просмотров: 230
Версия для печати
Материалы по теме
Популярные новости
