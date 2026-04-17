В Кыргызстане впервые вручили государственные дипломы PhD

В Кыргызстане впервые в истории страны вручили дипломы государственного образца о присуждении ученой степени доктора философии (PhD). Об этом сообщило Министерство науки, высшего образования и инноваций.

По данным ведомства, подготовка специалистов по программам PhD началась в 2013 году в рамках пилотного проекта, а в 2020-м переход к трехуровневой системе высшего профессионального образования закрепили постановлениями кабинета министров.

В 2023 году ученая степень PhD официально признана Законом «О науке».

С января 2025-го специалистам, имеющим степень PhD, предусмотрены ежемесячные дополнительные выплаты за счет государственного бюджета.

На сегодня в стране 21 высшее учебное заведение готовит научные кадры по программам PhD.

Всего степень PhD получили 80 выпускников, из них 32 процента — иностранцы.

Документ государственного образца соответствует современным цифровым требованиям. Его цифровой формат разработан государственным порталом ОАО «Тундук».