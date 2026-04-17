Экономика

Производство напитков в Кыргызстане выросло на 34,5 процента с начала года

За первый квартал 2026 года объем переработки пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, в Кыргызстане достиг 25 миллиардов 617,1 миллиона сомов. Индекс физического объема увеличился на 17,9 процента к уровню трех месяцев 2025-го, сообщил Национальный статистический комитет республики.

Объем производства пищевых продуктов составил 17 миллиардов 555,5 миллиона сомов, показав рост на 9,8 процента.

Сектор производства напитков показал наибольший прирост. Выпуск продукции достиг 8 миллиардов 53 миллиона сомов, что превышает показатели 2025 года на 34,5 процента.

Табачных изделий произвели на 8,5 миллиона сомов (рост на 29,9 процента).

Наиболее заметный скачок зафиксировали в производстве растительных и животных масел (рост — 47,5 процента) и безалкогольных напитков и бутилированной воды (45 процентов). Выпуск хлебобулочных изделий увеличился на 21,2 процента (объем достиг 5 миллиардов 259,8 миллиона сомов), мясных продуктов — на 12,9 процента.

По данным Нацстаткома, есть и спад по определенным позициям. Так, сократилось производство молочных продуктов — на 1,4 процента меньше по сравнению с I кварталом 2025 года. Отрицательную динамику также зафиксировали в производстве макаронных изделий (минус 4,8 процента) и пива (минус 5,8 процента).

Основной объем переработки традиционно обеспечивают Бишкек и Чуйская область. Предприятия столицы выпустили продукции на 11 миллиардов 852,6 миллиона сомов (рост — 33,7 процента). В Чуйской области произвели пищевых товаров на 10 миллиардов 497,6 миллиона сомов (рост — 37,7 процента).

Уверенный рост показателей в пищевой промышленности коррелирует с общими экономическими тенденциями. Наращивание объемов переработки подтверждает активный рост внутреннего потребления, который выступает одним из главных драйверов экономики Кыргызстана наряду со строительством и сферой услуг.

Поддержание высоких темпов производства потребительских товаров играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и сдерживании проинфляционных рисков на внутреннем рынке.
