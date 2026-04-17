13:25
USD 87.45
EUR 103.07
RUB 1.16
Власть

Сам себе защита. Закон о запрете сделок с недвижимостью без согласия внесли в ЖК

В Жогорку Кенеш внесли законопроект, который вводит новый механизм защиты недвижимости — так называемый «самозапрет» на регистрационные действия.

Документ предусматривает, что собственник жилья или другой недвижимости сможет добровольно запретить любые операции со своим имуществом — продажу, переоформление или обременение.

Для этого достаточно подать заявление — лично или через портал госуслуг. После этого в реестр вносится запись, и любые сделки с объектом будут автоматически блокироваться.

Читайте по теме
Самозапрет на сделки с жильем в Кыргызстане: закон вынесли на обсуждение

Снять запрет сможет сам владелец, однако он вступит в силу только через 24 часа после подачи заявления. Это, как отмечается, даст дополнительное время для проверки и снизит риск мошенничества. 

В случае наличия запрета регистрация сделок невозможна — это станет официальным основанием для отказа.

Предусмотрены исключения: запрет не будет действовать, если речь о решении суда, исполнительных документах, наследстве или исправлении технических ошибок.

Как следует из справки-обоснования, законопроект разработан для защиты граждан, особенно пожилых, от мошеннических схем с недвижимостью. Власти отмечают, что такие случаи участились, а существующих механизмов часто недостаточно для предотвращения незаконных сделок.

Ожидается, что нововведение также снизит количество судебных споров, связанных с недвижимостью.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370801/
просмотров: 157
Версия для печати
Популярные новости
Президент поручил закрыть дело чиновника, действовавшего по поручению Ташиева
Садыр Жапаров: В Кыргызстане ликвидируют области и районы, создав 20 округов
Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили
Облегчение для мужчин. Для прописки не будут требовать справку о военном учете
Бизнес
Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
Памятка для клиентов О! + O!Bank: что делать, если у вас украли смартфон
Мировое признание: BAKAI — в журнале TIME
17 апреля, пятница
13:15
Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна» Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Ави...
13:14
В Red Petroleum призвали не распространять слухи и заявили о стабильной работе
13:13
Сам себе защита. Закон о запрете сделок с недвижимостью без согласия внесли в ЖК
13:11
О приоритетах США в сотрудничестве с Центральной Азией рассказала эксперт
13:09
В соцслужбах рассказали детали инцидента с избитым 4-летним мальчиком из Аксы