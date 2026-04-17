Сам себе защита. Закон о запрете сделок с недвижимостью без согласия внесли в ЖК

В Жогорку Кенеш внесли законопроект, который вводит новый механизм защиты недвижимости — так называемый «самозапрет» на регистрационные действия.

Документ предусматривает, что собственник жилья или другой недвижимости сможет добровольно запретить любые операции со своим имуществом — продажу, переоформление или обременение.

Для этого достаточно подать заявление — лично или через портал госуслуг. После этого в реестр вносится запись, и любые сделки с объектом будут автоматически блокироваться.

Снять запрет сможет сам владелец, однако он вступит в силу только через 24 часа после подачи заявления. Это, как отмечается, даст дополнительное время для проверки и снизит риск мошенничества.

В случае наличия запрета регистрация сделок невозможна — это станет официальным основанием для отказа.

Предусмотрены исключения: запрет не будет действовать, если речь о решении суда, исполнительных документах, наследстве или исправлении технических ошибок.

Как следует из справки-обоснования, законопроект разработан для защиты граждан, особенно пожилых, от мошеннических схем с недвижимостью. Власти отмечают, что такие случаи участились, а существующих механизмов часто недостаточно для предотвращения незаконных сделок.

Ожидается, что нововведение также снизит количество судебных споров, связанных с недвижимостью.