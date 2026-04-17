В соцслужбах рассказали детали инцидента с избитым 4-летним мальчиком из Аксы

Историю с 4-летним ребенком, которого, по данным соцсетей, избила бабушка, проверили соцслужбы Аксыйского района. Состояние ребенка в настоящее время стабильное. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

В ходе проверки были изучены условия проживания, семейное положение и состояние здоровья ребенка. Установлено, что оба родителя являются лицами с ограниченными возможностями здоровья, семьи проживают по соседству, а бабушка помогает в уходе за детьми.

По предварительной информации, ребенок получил травмы в результате конфликта со старшим братом — старший брат ударил его, когда дети не поделили телефон.

Также отмечается, что с бабушкой проведена разъяснительная работа и вынесены предупреждения.

В настоящее время специалисты отдела по защите детей и поддержке семьи продолжают работу с семьей.

В УВД Джалал-Абадской области сообщили, что факт зарегистрирован, ведутся следственные мероприятия.

Ранее в социальных сетях распространилось фото четырехлетнего мальчика из Аксыйского района Джалал-Абадской области с синяками и отеками на лице. Сообщалось, что ребенка избила бабушка.