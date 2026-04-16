Памятка для клиентов О! + O!Bank: Что делать, если у вас украли смартфон

В 2026 году смартфон — это не просто дорогое устройство, а ключ к вашей цифровой личности. В него интегрированы банковские приложения, государственные сервисы и вся ваша частная жизнь, поэтому критически важно позаботиться о безопасности вашей личной информации. В случае кражи телефона это поможет минимизировать ущерб.

Важно понимать: сохранность данных — это совместная зона ответственности пользователя, оператора, банка и уполномоченных государственных органов. Однако именно от предусмотрительности владельца и скорости реакции после кражи зависит, насколько эффективно сработают защитные механизмы.

Чтобы в критической ситуации вы не теряли драгоценное время на раздумья, вот пошаговый алгоритм действий, которые необходимо предпринять.

1
Восстановление номера

Ваш номер — это ключ к двухфакторной аутентификации большинства сервисов. Чтобы злоумышленник не смог получить доступ к вашим SMS-подтверждениям:

  • Немедленно обратитесь в любой филиал O!Store с паспортом для восстановления номера.

Помните: Восстановление SIM-карты не отключает мессенджеры (WhatsApp, Telegram) автоматически, это нужно сделать отдельно. Как только вы вернетесь в аккаунт на новом устройстве с восстановленной SIM-картой, необходимо завершить сессию на украденном телефоне.

2
Безопасность ваших средств в O!Bank

Попросите оператора поддержки О!Bank в чатах WhatsApp: wa.me/996700000999 или Telegram: t.me/+996700000999 заблокировать доступ к O!Bank. Это предотвратит попытки вывода средств через приложение.

3
Удаленное управление устройством (Android и iOS)

Если мобильный интернет не был отключен злоумышленником, у вас есть шанс дистанционно защитить данные:

Установите режим пропажи (с выводом контактного номера на экран) или выберите «Очистить устройство», если понимаете, что телефон не вернуть. Но есть нюанс — после полной очистки данных функция поиска перестанет работать и возможность найти телефон будет потеряна окончательно.

4
Мессенджеры и социальные сети

Злоумышленник может попытаться обмануть ваших близких, рассылая просьбы о помощи. Зайдите в настройки Telegram/WhatsApp с другого устройства и выберите «Завершить все остальные сеансы». Это лишит злоумышленника доступа к вашей переписке.

5
Официальное обращение в отдел внутренних дел

Найдите коробку от телефона с указанным IMEI-кодом и сходите в ближайший отдел внутренних дел, чтобы написать заявление.

Как обезопасить себя заранее? Сделайте это сегодня:

  1. Надежная защита экрана: Биометрия (лицо/палец) не заменяет пароль. Не используйте PIN-коды вроде «0000» или «1234». Лучше всего установить сложный графический ключ или длинный цифровой код.
  2. Двухфакторная аутентификация: Включите ее во всех приложениях. Используйте не только SMS, но и приложения-аутентификаторы.
  3. Резервные контакты: Обязательно добавьте резервный email и номер телефона доверенного лица в настройки аккаунтов. Это полезно для оперативного восстановления доступа.
  4. PIN на SIM-карту: Установите сложный PIN (не 1234), чтобы вашу карту нельзя было переставить в другой телефон для кражи кодов доступа.
  5. Гигиена данных: Категорически нельзя хранить фото паспорта, ID-карты и других документов в открытом виде в галерее телефона. Используйте защищенные папки с отдельным паролем.

Чек-лист первых действий для абонентов О! и клиентов O!Bank:

  1. Обратиться в O!Store с паспортом для восстановления номера.
  2. Написать в поддержку О!Bank (WhatsApp/Telegram) — блок доступа к O!Bank.
  3. Сменить пароль Google/Apple ID.
  4. Завершить сеансы в Telegram/WhatsApp и других мессенджерах.
  5. Поставить телефон в режим пропажи через поиск устройств.
  6. Предупредить близких.

ООО «НУР Телеком». Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.
