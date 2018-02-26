Спустя год правительству Кыргызстана вновь требуется химчистка мебели и ковров. Об этом сообщает портал государственных закупок.

Управление делами президента и правительства закупает услуги по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации в 10 кабинетах здания Дома правительства КР, химчистки ковровых изделий и мягкой мебели. Закупка осуществляется методом прямого договора.

На эти цели из бюджета выделили 628 тысяч сомов.

Напомним, в мае 2017 года возникла срочная необходимость почистить мебель и ковровые дорожки от общей загрязненности, следов от животных, шерсти, пятен, засаленности. Позже тендер назвали ошибкой.

В этом году планируется очистить 180 стульев, 400 посадочных мест мягкой мебели, 4,2 квадратных метра ковров.