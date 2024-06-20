В приграничном селе Ак-Сай запускают цех по производству ковров, сообщает пресс-служба полномочного представительства президента в Баткенской области.
Здание предприятия в советское время принадлежало кондитерской фабрике. Для реализации проекта по изготовлению ковров ручной работы на объекте провели капитальный ремонт. Для этого выделили 2 миллиона 800 тысяч сомов из республиканского бюджета.
Необходимое оборудование установило АРИС в рамках проекта по поддержке местных сообществ CASA-1000. Партнером цеха выступает предприятие «Кыргыз килеми». Их мастерицы обучают 32 сельских женщин плести ковры. В скором времени ожидается открытие предприятия.