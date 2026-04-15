Экономика

«Кыргызалтын» отказался от прибыли: 100 процентов средств направят в бюджет

Акционеры ОАО «Кыргызалтын» приняли решение направить 100 процентов чистой прибыли за 2025 год на выплату дивидендов в государственный бюджет.

Решение принято на годовом общем собрании акционеров, где подвели итоги финансово-хозяйственной деятельности компании. 

По итогам 2025 года доход «Кыргызалтына» составил 20,7 миллиарда сомов, чистая прибыль — 18,7 миллиарда сомов. По сравнению с 2024 годом прибыль выросла на 9 процентов и стала рекордной для компании.

Отметим, что основным акционером ОАО «Кыргызалтын» является Государственное агентство по управлению государственным имуществом (99 процентов акций), еще 1 процент принадлежит Министерству финансов.
Материалы по теме
В 2025 году чистая прибыль ОАО «Кыргызалтын» составила 18,7 миллиарда сомов
Десять тысяч грантов в вузах Кыргызстана планируют выделить в 2026 году
В КР меняют порядок трансфертов: деньги направят в труднодоступные регионы
В Кыргызстане увеличился спрос на золотые слитки
Бесплатная замена водительских прав. Бюджет недополучил 350 миллионов сомов
Несправедливо скромно. Сколько выделяют на психическое здоровье в Кыргызстане
В 2025 году доходы Соцфонда составили 130 миллиардов сомов
Таласу выделят более 1 миллиарда сомов на ремонт дорог и покупку электробусов
Компании «РЦА Ливинг» расширили участок, Бишкек получит еще более $1 миллиона
Депутаты одобрили перечисление всей прибыли Нацбанка в республиканский бюджет
