«Кыргызалтын» отказался от прибыли: 100 процентов средств направят в бюджет

Акционеры ОАО «Кыргызалтын» приняли решение направить 100 процентов чистой прибыли за 2025 год на выплату дивидендов в государственный бюджет.

Решение принято на годовом общем собрании акционеров, где подвели итоги финансово-хозяйственной деятельности компании.

По итогам 2025 года доход «Кыргызалтына» составил 20,7 миллиарда сомов, чистая прибыль — 18,7 миллиарда сомов. По сравнению с 2024 годом прибыль выросла на 9 процентов и стала рекордной для компании.

Отметим, что основным акционером ОАО «Кыргызалтын» является Государственное агентство по управлению государственным имуществом (99 процентов акций), еще 1 процент принадлежит Министерству финансов.