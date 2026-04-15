Жогорку Кенеш одобрил выдачу паспорта детям по заявлению одного родителя

Депутаты Жогорку Кенеша рассмотрели поправки в Закон «О внешней миграции» и одобрили в третьем чтении.

Как пояснял ранее замдиректора ГУ «Кызмат» Эрнес Досалиев, целью законопроекта является упрощение процедуры оформления общегражданского паспорта гражданам Кыргызстана до 16 лет.

«В соответствии с действующим законом оформление паспорта детям возможно только при наличии согласия обоих родителей. Часто это вызывает трудности, потому что получение согласия обоих родителей не всегда возможно. Один из родителей может находиться за пределами страны или отказаться от взаимодействия, не участвовать в воспитании ребенка и так далее. Тогда другой родитель вынужден обращаться в суд», — говорил он.

Кабмин упрощает процедуру и разрешает получение паспорта ребенку по заявлению одного родителя.

При этом чиновник подчеркнул, что эта норма касается только получения паспорта. Для выезда ребенка за границу по-прежнему требуется согласие обоих родителей.

Нововведения не будут распространяться на несовершеннолетних кыргызстанцев, находящихся за границей. Для получения паспорта им требуется согласие обоих родителей.