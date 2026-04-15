«Кыргызлифт» просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь «Жалын»

Коллектив и акционеры ОАО «Кыргызлифт» обратились к депутатам Жогорку Кенеша с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг детского лагеря «Жалын» на Иссык-Куле и содействовать его возврату прежнему владельцу.

8 апреля 2026 года на пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат Гульшат Кожогулова обратилась с запросом к Генеральной прокуратуре по поводу передачи Министерству природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики при содействии Государственного комитета национальной безопасности земельного участка и недвижимого имущества детского лагеря «Жалын».

По словам коллектива ОАО «Кыргызлифт», с весны 2024 года компания сталкивалась с давлением со стороны сотрудников ГКНБ.

Авторы обращения отмечают, что для них важно, что о ситуации стало известно в Жогорку Кенеше.

Коллектив ОАО «Кыргызлифт» выражает благодарность депутатам и лично Гульшат Кожогуловой за внимание к ситуации вокруг лагеря. В обращении подчеркивается, что детские оздоровительные лагеря играют важную роль в развитии и укреплении здоровья детей.

Детский оздоровительный комплекс «Жалын» функционировал с 1987 года. С 2005-го находится в собственности ОАО «Кыргызлифт». Ежегодно в летний сезон лагерь принимал от 2 тысяч до 2 тысяч 400 детей. За все время работы в лагере отдохнули не менее 50 тысяч детей со всех регионов страны. Отдельно отмечается, что «Кыргызлифт» предоставлял бесплатные путевки детям из малообеспеченных и неполных семей.

Авторы обращения заявляют, что действия должностных лиц, по их мнению, нанесли ущерб социальной функции объекта. Также они предполагают, что имущество лагеря может быть использовано в коммерческих целях.

В тексте особенно подчеркивается, что «Жалын» был одним из немногих доступных лагерей на Иссык-Куле для детей из социально уязвимых категорий. В случае его закрытия, считают авторы, отдых для таких детей станет недоступным.

Коллектив компании выражает надежду, что парламент, Генеральная прокуратура, Министерство природных ресурсов и новое руководство ГКНБ примут меры для разрешения ситуации и восстановления работы лагеря.

«Надеемся, что новый состав руководства ГКНБ исправит допущенные ошибки прежнего руководства, примет участие в восстановлении договора между Фондом государственного имущества при Государственном комитете Кыргызской Республики и ОАО «Кыргызлифт» от 2005 года.

Надеемся, что руководство Генпрокуратуры не поддержит отписки, в которых на наше обращение ответили: «доводы об оказании психологического давления со стороны сотрудников ГКНБ своего подтверждения не нашли» и, руководствуясь разумом, совестью, выберут сторону закона, а значит сторону детей.

Надеемся, что нынешнее руководство Минприроды окажет содействие тому, чтобы детский лагерь отдыха «Жалын» заработал уже в этом году и «вернулся» к законному владельцу», — говорится в обращении.

При оперативном решении вопроса детский лагерь «Жалын» еще можно запустить до начала летнего сезона, надеются авторы обращения.