Обмеление Иссык-Куля. Из-за полива полей реки не доносят воду до озера

Из-за полива полей реки не доносят воду до озера Иссык-Куль. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник Иссык-Куль — Таримского бассейного управления при Службе водных ресурсов Улукбек Баялиев.

По его словам, в первую очередь уменьшение уровня озера связано с экологическим фактором — глобальным потеплением, а во-вторых, с нерациональным использованием водных ресурсов.

«В 2023-м мы проводили мониторинг. Тогда в озеро впадало 97 рек. Из них в период вегетации (полива полей) более 60 рек вообще не доходит до озера. Около 30 процентов рек осушились. Круглогодично в озеро впадают только крупные реки, в том числе Джергалан, Тюп, Каракол, Кызыл-Суу, но объем воды в них тоже уменьшился в последние годы», — сказал Улукбек Баялиев.

Он добавил, что население области растет, как и потребности в технической воде. Люди стали больше использовать воды из скважин.

В связи с этим две недели назад по постановлению кабмина создали пять больших бассейновых советов, в состав которых включили представителей Минприроды, МЧС, Гидрометеорологической службы, местных органов власти и других служб.

«В этом году советы должны составить план. Наша первая задача — адаптировать население к маловодному периоду и научить эффективному использованию водных ресурсов. В Иссык-Кульской области насчитывается около 157 тысяч гектаров орошаемых земель, из них 5 тысяч гектаров поливалось методом машинного орошения (капельным, дождеванием). До 2030 года поставлена задача до 20 тысяч гектаров земель в регионе перевести на капельное и дождевальное орошение. Мы должны научиться экономно использовать водные ресурсы», — подчеркнул Улукбек Баялиев.