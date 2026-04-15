Общество

Обмеление Иссык-Куля. Из-за полива полей реки не доносят воду до озера

Из-за полива полей реки не доносят воду до озера Иссык-Куль. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник Иссык-Куль — Таримского бассейного управления при Службе водных ресурсов Улукбек Баялиев.

По его словам, в первую очередь уменьшение уровня озера связано с экологическим фактором — глобальным потеплением, а во-вторых, с нерациональным использованием водных ресурсов.

«В 2023-м мы проводили мониторинг. Тогда в озеро впадало 97 рек. Из них в период вегетации (полива полей) более 60 рек вообще не доходит до озера. Около 30 процентов рек осушились. Круглогодично в озеро впадают только крупные реки, в том числе Джергалан, Тюп, Каракол, Кызыл-Суу, но объем воды в них тоже уменьшился в последние годы», — сказал Улукбек Баялиев.

Он добавил, что население области растет, как и потребности в технической воде. Люди стали больше использовать воды из скважин.

Читайте по теме
Как менялся уровень воды в Иссык-Куле, рассказали в Кыргызгидромете

В связи с этим две недели назад по постановлению кабмина создали пять больших бассейновых советов, в состав которых включили представителей Минприроды, МЧС, Гидрометеорологической службы, местных органов власти и других служб.

«В этом году советы должны составить план. Наша первая задача — адаптировать население к маловодному периоду и научить эффективному использованию водных ресурсов. В Иссык-Кульской области насчитывается около 157 тысяч гектаров орошаемых земель, из них 5 тысяч гектаров поливалось методом машинного орошения (капельным, дождеванием). До 2030 года поставлена задача до 20 тысяч гектаров земель в регионе перевести на капельное и дождевальное орошение. Мы должны научиться экономно использовать водные ресурсы», — подчеркнул Улукбек Баялиев.
Материалы по теме
Юрта на воде стала звездой фестиваля абрикоса на Иссык-Куле
Как менялся уровень воды в Иссык-Куле, рассказали в Кыргызгидромете
Сохранить Иссык-Куль. Депутат призывает принять госпрограмму до 2035 года
На капельное орошение в Чуйской области выделяют 12 миллионов сомов
Минус три метра: северная часть озера Иссык-Куль может превратиться в болото
Экологическая милиция очищает дно Иссык-Куля от опасных рыболовных сетей
В Иссык-Кульской области распределили участки под охотничьи хозяйства
Иссык-Куль уходит от берегов: жители бьют тревогу из-за обмеления озера
Со дна подняли «клад» из мусора: в Караколе очистили берег от пластика
Новый маршрут для приключений: велодорожка вдоль озера Иссык-Куль
