Общество

Проблемы в школе? Чиновники рассказали, куда обращаться родителям

Заведующая отделом аккредитации и лицензирования Министерства просвещения Кыргызстана Бактыгул Акулова рассказала в эфире «Биринчи радио» о том, куда могут обратиться родители учащихся в случае возникновения различных проблем.

По ее словам, если не устраивают санитарные условия в школе, то нужно обратиться в Министерство здравоохранения.

Если где-то увидели открытые электропроводку или трансформатор вблизи школы, в таких случаях нужно писать в МЧС.

Если возникают вопросы по содержанию образования, учителям или учебникам, то обращаться можно в Министерство просвещения и в районные отделы образования по месту нахождения школы.

Обращения граждан рассматриваются в госорганах в течение 14 дней.

«Да, мы упростили процесс выдачи лицензий и требования к частным школам, но это не означает, что школа открылась и все — делай что хочешь и как хочешь. Нет. Это усиливает контроль со стороны родителей, есть и лицензионный контроль. Любая школа должна выполнять государственный образовательный стандарт. Ведь дети получают одинаковый документ об образовании», — подчеркнула Бактыгул Акулова.

Она напомнила, что недавно вышел указ президента о введении моратория на проверки деятельности субъектов предпринимательства.

«Однако есть несколько исключений, и отдельное исключение — для системы образования. Плановые лицензионные проверки до 31 декабря 2026 года мы не имеем права проводить, но остается внеплановый лицензионный контроль — когда обращаются родители, юридические лица другие госорганы направляют обращение с просьбой проверить ту или иную частную школу. В этом случае, несмотря на мораторий, мы выезжаем и проверяем. Для государства очень важно обеспечить безопасность детей и учителей, также качество образования», — отметила Бактыгул Акулова.
