Abank приглашает всех на «Айдоо Фест 2026»

18–19 апреля в Чуйской области (село Кожомкул, напротив нового автовокзала) состоится «Айдоо Фест 2026» — крупнейший аграрно-развлекательный фестиваль этого года, объединяющий фермеров, производителей, семьи и всех любителей ярких событий.

Гостей ждет насыщенная программа: чемпионаты по пахоте и стрижке овец, конкурсы среди фермеров и механизаторов на точность, выставка овец породы Арашан, ярмарка сельскохозяйственной продукции, шоу-концерт местных и зарубежных артистов, а также фудкорт, детские зоны и многое другое.

В рамках фестиваля пройдет стимулирующая акция от партнеров — Fan Pass. Гости смогут бесплатно получить специальные билеты в партнерских зонах и принять участие в активности. Ежедневно будет раздаваться более 100 ценных призов — чем больше Fan Pass соберет участник, тем выше шанс получить подарок.

Дополнительно Abank совместно с Zero запускает конкурс в социальных сетях. Среди призов — iPhone 17 Pro Max, iPad, ноутбук, планшеты и наушники. Для участия необходимо сделать репост видео акции, снять reels на фестивале, опубликовать с хэштегами #айдоофест2026 и #Zero и отметить @abank.kg. Важно: видео должно быть снято на фестивале; полностью сгенерированный ИИ-контент не допускается.

Для удобства гостей организован бесплатный трансфер. В течение двух дней организовано движение автобусов.

  • площадь Ала-Тоо (город Бишкек);
  • село Панфилов (Чуйская область);
  • село Манас (Чуйская область).

«Айдоо Фест 2026» — это возможность погрузиться в атмосферу праздника, драйва и ярких эмоций, провести время с семьей и друзьями, а также стать частью масштабного события аграрной отрасли страны.

