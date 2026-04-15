Власть

Облегчение для мужчин. Для прописки не будут требовать справку о военном учете

В Кыргызстане для прописки граждан, особенно это касается мужчин, не будут требовать справку о военном учете. Об этом заявлено сегодня на заседании ЖК при обсуждении проекта закона «О внесении изменений в Закон «О внутренней миграции» во втором чтении.

Члены комитета поинтересовались, какова была необходимость в упразднении справки о военном учете.

Замдиректора ГУ «Кызмат» Эрнес Досалиев отметил, что данная норма убирается из действующего документа для облегчения регистрации граждан по месту жительства.

В частности, проектом предлагается признать утратившим силу абзац 3 статьи 16 закона, связанный с обязательной регистрацией военнообязанных граждан и призывников в рамках законодательства о всеобщей воинской обязанности, из-за необходимости устранения избыточных административных требований.

Замдиректора госучреждения заметил, что на практике данное требование создает значительные трудности для граждан мужского пола, так как постановка или снятие с воинского учета перед регистрацией по месту жительства зачастую становится препятствием для выполнения процедуры регистрации.

«Кормильцы семей часто выезжают на заработки в разные регионы и работают там на постоянной основе. Бывает, что там требуется прописка по месту проживания. Но есть проблемы с тем, что надо ехать в военкомат. Вносимая норма позволит упростить процесс регистрации, сделав его более доступным и оперативным для всех категорий граждан. Это также снизит нагрузку на уполномоченный орган, исключив лишние формальности, не связанные непосредственно с регистрацией по месту жительства», — добавил он. 
Материалы по теме
Права мигрантов и барьеры. О чем говорили в Жогорку Кенеше с послом России
В 2026 году в Средиземном море погибли уже около тысячи мигрантов
В КР для прописки граждан предлагают не требовать справки о военном учете
Перевели $110 тысяч. Граждане КР хотели работать в Англии, а попали к мошенникам
В Кыргызстане 150 частных агентств трудоустраивают граждан в 26 стран
Работа за рубежом. Растет число посредников и псевдоагентств
Частные компании трудоустроили за рубежом за год около 20 тысяч кыргызстанцев
Канал незаконной миграции выявили в Кыргызстане
Комитет ЖК поддержал выдачу паспорта детям по заявлению одного родителя
Во многих странах мигрантов используют для политических очков — генсек ООН
Популярные новости
Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих Кыргызстан просит Великобританию увеличить квоты для сезонных рабочих
Виновные в&nbsp;&laquo;кустуризации&raquo;, проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание&nbsp;&mdash; президент Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
Садыр Жапаров: Практику строительства по&nbsp;1&nbsp;километру дороги прекратили Садыр Жапаров: Практику строительства по 1 километру дороги прекратили
Депутаты ЖК&nbsp;одобрили выделение почти 1&nbsp;миллиарда сомов. На&nbsp;что пойдут средства Депутаты ЖК одобрили выделение почти 1 миллиарда сомов. На что пойдут средства
Бизнес
Быстро и&nbsp;достоверно. Простые способы передать показания газа Быстро и достоверно. Простые способы передать показания газа
Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще&nbsp;&mdash; через MegaPay Напоминаем: оплачивать коммунальные услуги можно проще — через MegaPay
Abank приглашает всех на&nbsp;&laquo;Айдоо Фест 2026&raquo; Abank приглашает всех на «Айдоо Фест 2026»
&laquo;Кыргызлифт&raquo; просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь &laquo;Жалын&raquo; «Кыргызлифт» просит Жогорку Кенеш помочь вернуть детский лагерь «Жалын»
15 апреля, среда
14:20
Устроили в Бишкеке гонки без госномеров. Нарушителей порядка оштрафовали Устроили в Бишкеке гонки без госномеров. Нарушителей по...
14:20
В Бишкеке нашли детей на работе. В Ленинском районе прошел рейд милиции
14:16
В Бишкеке пьяный пассажир предложил таксистке стать любовницей и попал в ИВС
14:14
С ОсОО «Технодом Оператор» взыскали налоговую задолженность в 3 миллиона сомов
14:13
Мэрия Бишкека выкупила участок улицы Льва Толстого. Теперь его расширят