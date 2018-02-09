Медики обижены. Для них не построили ни одного дома

За годы независимости для сотрудников медицины не построено ни одного дома. Об этом сегодня на коллегии Министерства здравоохранения заявил директор Национального центра охраны материнства и детства Камчыбек Узакбаев.

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По его словам, у работников медицины минимальные зарплаты и нет никаких льгот и поддержки.

«Разве для нас строят дома? Мы сами пытаемся как-то решить проблему жилья сотрудников. Конечно, они потом уезжают в другие страны», — заявил Камчыбек Узакбаев.

По данным Минздрава, в 2017 году 1 574 врача и 4 227 специалистов со средним медицинским образованием уволились, из них 66 врачей и 114 медсестер покинули страну. Наибольшой отток специалистов за пределы страны отмечался по Бишкеку (16) и Баткенской области (16).