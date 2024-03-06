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Общество

Увольнение врачей. Минздрав думает над стимулированием медработников

Министерство здравоохранения думает над тем, как можно стимулировать медицинских работников. Об этом 24.kg сообщил первый заместитель министра Медербек Исмаилов.

По его словам, идет работа над нормативным документом, чтобы в отдаленных регионах, где проблемы по некоторым специальностям (реаниматологи, неонатологи и другие), дать возможность директорам больниц на контрактной основе оформлять договоры и делать доплаты за счет фонда оплаты труда.

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Отметим, что работники в отдаленных регионах и сегодня получают надбавки.

«Но есть определенные пределы согласно утвержденным инструкциям и положениям. Нет возможности именно переходить на контрактную основу, — пояснил Медербек Исмаилов. — Допустим, есть 10 ставок врачей, а работает их всего двое, но больше полутора ставок им дать не могут. Мы хотим предусмотреть возможность заключать отдельный договор с учетом нагрузки по факту. Потому что врачей могут вызвать на работу экстренно, сверхположенной нагрузки. Особенно проблема возникает с молодыми специалистами, у которых нет выслуги лет, категорий, соответственно, и зарплата у них ниже».

Он подчеркнул, что обеспеченность кадрами — большая системная проблема. Проводятся расчеты повышения зарплаты всем медицинским работникам (не только врачам, но и медсестрам, санитаркам), изыскивается возможный источник финансирования.

На вопрос, когда могут увеличить зарплату, чиновник ответил, что все зависит от бюджета.

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«Если бюджет увеличится, то одним из приоритетных вопросов является именно повышение зарплаты. Мы проводили расчеты: если повысить зарплату на 50 процентов всем медработникам, то дополнительно потребуется около 10 миллиардов сомов», — сказал Медербек Исмаилов.

По его данным, по республике не хватает около 1,5 тысячи врачей.

Отметим, что в связи с проводимой административно-территориальной реформой встал вопрос возможной отмены доплат у медработников в селах, присоединяемых к городам.

«Мы работаем над этим тоже. Если будет планироваться в дальнейшем повышение зарплаты, то будем смотреть с учетом этих коэффициентов. Нам нужен определенный переходный период для таких случаев», — добавил Медербек Исмаилов.

Напомним, сразу пять молодых реаниматологов-анестезиологов уволились в Иссык-Кульской областной объединенной больнице из-за низких зарплат и чрезмерных нагрузок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288394/
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