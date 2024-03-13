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Общество

На Иссык-Куле некому принимать роды? Ответ Минздрава

В Иссык-Кульской области наблюдается дефицит медицинских кадров. Об этом в Facebook сообщила глава Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова.

По ее словам, все акушеры-гинекологи Ак-Суйского района якобы уволились, а роддом закрыт.

«Из Каракольского областного роддома уволились еще трое акушеров-гинекологов. Уже счет потеряли, сколько осталось. Одного врача присылают из столицы вот уже несколько месяцев. Бишкекские врачи под угрозой увольнения не могут отказаться выезжать на вахты в регион. Реаниматологи областного роддома тоже уволились», — пишет Бермет Барыктабасова.

Главный специалист Минздрава Раиса Асылбашева в беседе с 24.kg признала наличие дефицита кадров, однако подчеркнула, что роддом в Ак-Суйском районе работает. Там, по ее словам, недавно по семейным обстоятельствам уволился один врач.

Из других медучреждений по собственному желанию уходят доктора пенсионного и предпенсионного возраста.

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«Что касается родильного отделения областной больницы, то, помимо действующих гинекологов, на усилении по графику работают акушер-гинекологи из роддома Национального центра охраны материнства и детства, который в настоящее время на ремонте, и Кыргызского научного центра репродукции человека. Они дежурят по неделям», — сказала Раиса Асылбашева.

Она отметила, что количество родов ежегодно немного снижается плюс усилили роль акушерок, которые могут принимать физиологические роды.

«Все роддома функционируют. Будем проводить оптимизацию, пересматривается система регионализации (перенаправления), много чего будет меняться. Но сказать, что в Иссык-Кульской области закрывается один роддом за другим, мы не можем. Роды идут, остановить процесс невозможно», — добавила Раиса Асылбашева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288924/
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