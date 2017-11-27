За шесть лет жизнь пенсионеров, учителей и врачей в Кыргызстане не изменилась

В последние шесть лет ситуация в социальной сфере характеризуется повышением зарплат и пенсий, а также строительством жилья за счет государства.

Правда, средняя зарплата депутата в 9,6 раза превышает пенсию. А квартиры за счет государства дают только силовикам.

Хуже всех живется пенсионерам

За прошедшие шесть лет пенсионеры лучше жить не стали. Ведь пенсии в стране выросли лишь на 1 тысячу 760 сомов.

Соотношение пенсий и прожиточного минимума не вызывает оптимизма. В 2014-2015 годах прожиточный минимум был практически равен размеру пенсии.

Пенсия пожилого человека была лишь на 128 сомов выше прожиточного минимума в 2014 году и на 118 сомов — в 2015-м. В прошлом году разрыв увеличился в пользу пенсии. Она стала больше минимума на 1 тысячу 216 сомов.

Случилось это только потому, что размер прожиточного минимума сократили на 333 сома — до 4 тысяч 304 сомов.

Если учитывать инфляцию и рост курса доллара, от которого во многом зависят цены на продукты в Кыргызстане, то сейчас пенсионерам на их доход, увы, жить куда сложнее.

Если в 2011 году средняя пенсия составляла $80,9, то по итогам 2016-го снизилась до $80,3.

У кого зарплаты больше?

За прошедшие шесть лет средняя заработная плата в стране выросла на 5 тысяч 183 сома. А вот величина прожиточного минимума подросла лишь на 404,34 сома. При этом в 2015 году наблюдался самый высокий уровень прожиточного минимума — 1 тысяча 183 сома. Средняя зарплата превышает прожиточный минимум в три раза.

Мы решили сравнить заработную плату в системе образования, здравоохранения и у депутатов. Итак, за шесть лет зарплата учителей выросла на 4 тысячи 179,7 сома, врачей — на 2 тысячи 413, а народных избранников — лишь на 1,8 тысячи сомов.

Но не стоит забывать, что средняя зарплата депутата превышает среднюю по стране в 3,6 раза, учительскую — в 4,9, а работников системы здравоохранения — в 5,4 раза.

У пенсионеров доходы и того меньше. Депутаты в месяц зарабатывают в 9,6 раза больше, чем они.

Жогорку Кенеш и другие государственные органы давно держат пальму первенства в трате государственных денег.

Чиновники и депутаты закупают то услуги дайвинга, то дорогостоящие автомобили, то ковры с видеокамерами и часы с кристаллами Swarovski.

Общественность не раз критиковала госорганы за необдуманные траты, советуя отдать деньги социально уязвимым слоям населения.

Вот только несколько трат в пересчете на зарплаты и пенсии — сколько могли бы получить старики и сотрудники социальной сферы, если бы чиновники немного умерили пыл. Для расчетов взяты:

— средняя зарплата учителя — 10 тысяч 862 сома;

— средняя зарплата врача — 9 тысяч 728 сомов;

— средняя пенсия — 5 тысяч 520 сомов.

Жилье для силовиков

Годы президентства Алмазбека Атамбаева запомнились тем, что в стране начали активно строить жилье.

Так, за шесть лет в Кыргызстане построили 2 тысячи 143 квартиры для сотрудников силового блока. Лидируют по количеству полученного жилья сотрудники МВД. Им построили 975 квартир. Сотрудники Генеральной прокуратуры получили 81 квартиру.

При этом в 2017 году для сотрудников Госслужбы исполнения наказаний построили два дома — с 34 и 45 квартирами. Выдать их работникам ГСИН должны были к 31 августа. Однако в дом не провели природный газ и канализацию. Поэтому ключи от нового жилья сотрудники пенитенциарной системы пока не получили.

За прошедшие шесть лет ни одного квадратного метра жилплощади не получили ни учителя, ни врачи, ни социальные работники.

Когда общественность стала задавать вопросы, в правительстве лаконично ответили: для бюджетников запустили программу государственной ипотеки.

Однако для рядового врача или учителя такие кредиты недоступны. Все просто. Если человек берет максимальные 3 миллиона сомов, он вносит 30 процентов (900 тысяч сомов) от общей суммы кредита в качестве первоначального взноса и берет кредит под 8 процентов годовых на 15 лет.

В этом случае ежемесячный платеж по кредиту, согласно ипотечному калькулятору на сайте ГИК, составит 20 тысяч 68,69 сома.

Если кредит берет семья из пяти человек (двое взрослых и трое детей), по нормативам комбанков их доход должен быть не менее 5 тысяч сомов на каждого члена семьи.

Чтобы выплачивать ипотеку, родители должны зарабатывать не менее 22,5 тысячи сомов в месяц. При этом средняя зарплата учителя — 10,6 тысячи сомов, врача — 9,7 тысячи.

Бюджет Кыргызстана долгие годы остается, как его называют, социально ориентированным. На поверку же оказывается, что денег в стране реально хватает только на нужды депутатского и чиновничьего корпуса. Социальная сфера и ее представители так и остаются за бортом красивой жизни...