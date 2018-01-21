Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

В элитном городке «Ала-Арча» приключился переполох. Часть его жителей обвинили жен Ахматбека Келдибекова и Феликса Кулова в захвате здания и отказе передать бразды правления. Политики не согласились с версией оппонентов и рассказали о своем видении произошедшего конфликта.

В Москве задержали еще одного подозреваемого в убийстве брата депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой. МВД Кыргызстана направило материалы в Россию для экстрадиции задержанного, уроженца города Токмака, неоднократно судимого. Основного подозреваемого в преступлении задержали в конце декабря 2017-го.

О чем еще важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном обзоре «Неделя-24».

Смерть, пришедшая с неба

Фото ИА «24.kg». На месте крушения «Боинга-747», 16 января 2016 года

В Кыргызстане помянули жертв крушения грузового «Боинга-747» на территории садово-дачного поселка Дачи СУ. Авиакатастрофа произошла 16 января 2016 года. Родные и близкие пострадавших собрались у памятника, возведенного к годовщине трагедии. На мраморном монументе выбиты имена 39 погибших. Что изменилось в жизни людей, на головы которых ранним утром год назад рухнул самолет? Об этом в материале «Годовщина крушения «Боинга-747» под Бишкеком. Жизнь после трагедии».

В цену паспорта включили даже несуществующие расходы

Государственная регистрационная служба долго не могла объявить цену «умной» ID-карты. После того, как это произошло, вмешалась Госантимонополия, которая посчитала стоимость паспорта завышенной. Ее снизили. Но вопросы остались. И вы сильно удивитесь, когда узнаете, какие расходы заложили в цену ID-карты. Подробнее в материале «Сколько стоит паспорт гражданина Кыргызстана на самом деле».

На тропе войны с лавинами

Фото МЧС КР. Артиллеристы производят залп

Выход статьи был до самого последнего момента под угрозой срыва. Зима в этом году выдалась не снежной, а мне приспичило побывать с Министерством чрезвычайных ситуаций на спуске лавин. Осадков ждала, как чуда, но выезд постоянно переносили. Обычно МЧС не берет с собой журналистов на такие мероприятия. Уж больно рискованное и опасное это дело.

«Умный город». Все, что следует знать о проекте

Правительство Кыргызстана 11 января подписало инвестиционное соглашение с китайской компанией Huawei по проекту «Умный город». Общий объем инвестиций составит $60 миллионов. У части активных кыргызстанцев возникла масса вопросов по этому поводу. ИА «24.kg» собрало ответы чиновников о реализации долгожданного проекта.

Удивительный Кыргызстан от читателей ИА «24.kg»

Фото Аллы Пятибратовой. Тортгульское водохранилище, Баткен

Продолжаем путешествовать по Кыргызстану с нашими читателями, которые так активно откликнулись на предложение вместе прославлять красоту республики. Как оказалось, запечатлеть самое необычное можно, даже не выбираясь далеко от Бишкека. Очередной выпуск «Мгновений жизни» мы назвали «Собака над туманом и небо после снегопада». Присоединяйтесь к нам и давайте вместе удивляться!

Мальчик с характером мужчины

Сельский мальчик с красивыми рыжими веснушками, который прикован к инвалидной коляске. Однако, несмотря на все тяготы жизни (а их немало: его оставила мать, он не может посещать школу), Тилек не сдается. Он много и кропотливо работает — создает сувенирные поделки из экологических материалов. О маленьком борце за жизнь в фоторепортаже ИА «24.kg».

Тариэль, пробившийся на Олимпиаду

Фото ИА «24.kg». Многократный чемпион Кыргызстана по биатлону и лыжным гонкам, обладатель путевки на Олимпиаду-2018 Тариэль Жаркымбаев

Он — фанат лыжных гонок. За карьеру выступил на многих крупных соревнованиях. Недавно завоевал путевку на зимние Олимпийские игры-2018. О том, тяжело ли она ему далась, на какой результат рассчитывает на Олимпиаде, чем гордится и увлекается, спортсмен рассказал в интервью ИА «24.kg».

Рынок, который достал целый микрорайон

Многие бишкекчане знают мини-рынок в микрорайоне «Восток-5» как один из самых дорогих в столице. Но если на других базарах мало-мальски навели порядок и отовариваться там приятно, то этот в последнее время обходят стороной. Прилавки стали дастарконом для местных выпивох, а торгаши перекочевали на тротуары. Часть павильонов установили незаконно. Подробнее о проблеме в материале «Рынок в «Востоке-5» неприкасаем? Власти о проблемах знают, но не решают».

Американка удивилась, выяснив, зачем в Кыргызстане ходят в баню

Фото из личного архива. Волонтер Корпуса мира часто бывает горах в разных областях Кыргызстана

Тилла Халлей — волонтер Корпуса мира из города Шривпорта (штат Луизиана, США). Она преподает английский посредством уроков, лагерей и внеклассных занятий. В июне 2016 года приехала в Кыргызстан, чтобы преподавать английский в селе Кара-Буура Таласской области. Что же подвигло американку на поездку именно в нашу республику, она рассказала в интервью ИА «24.kg».

Пять маршрутов выходного дня

Новогодние праздники завершились, но это не повод сидеть дома и мять диван. Горнолыжный сезон в самом разгаре. И мы уже рассказывали, где покататься на сноуборде и лыжах. Но если вам экстрим не нравится, можно просто отправиться в горы на пешую прогулку. Летом мы писали о туристических маршрутах Чуйской области. Так вот, зимой эти места еще более сказочные.