«Если другим не дают статус села, то нам тем более. Ведь мы все равно под угрозой. Никто не может гарантировать, что самолет не упадет еще раз, - в сердцах говорит 62-летний Бакыт Миталипов, проживающий в Дачи Су с 2011 года. - У нас даже пикет не получился. 250 семей, а не собрались. Хотя мы четыре раза ездили к Атамбаеву, нас так и не приняли. Никто не решит наших проблем и сейчас».



«Ну и чем переезжать, нам лучше жить здесь. Молодые ребята работают в аэропорту, мы пасем домашних животных тут же - в лесополосе. Страшно от самолетов? Не знаю, мне уже 62 года, чего бояться, привык уже, а вот молодым, конечно, страшно».



