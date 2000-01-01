www.24.kg
Годовщина крушения «Боинга-747» под Бишкеком. Жизнь после трагедии. Лонгрид
В Кыргызстане сегодня, 16 января, вспоминают жертв крушения грузового «Боинга-747» на территории садово-дачного поселка Дачи СУ.

Родные и близкие пострадавших собираются у памятника, возведенного к годовщине трагедии. Мраморный монумент разделен на две части, между ними падающее крыло самолета. С двух сторон выбиты имена 39 погибших, а внизу высечено четверостишие в память о них.

…Самолет на закате январского дня идет на посадку. Летит воздушное судно аккурат над тем местом, где еще год назад стоял ровненький ряд домишек.
Черное утро
Ранним утром «Боинг-747», принадлежавший авиакомпании ACT Airlines, шел на посадку для дозаправки в Бишкеке. Он выполнял рейс из Гонконга в Стамбул. В момент катастрофы в районе аэропорта был туман, но метеоусловия позволяли судну выполнить благополучную посадку.

Экипаж не сумел посадить самолет с первого раза и, вероятно, хотел уйти на второй круг, но… Судно рухнуло на жилые дома, сровняв их с землей.
Погибли 35 граждан Кыргызстана и 4 члена экипажа — граждане Турции, - разрушено несколько десятков домов. Кроме того, один гражданин КР умер по естественным причинам, оказывая помощь пострадавшим: не выдержало сердце.
Жертвы трагедии
Боль в сердце на долгие годы
57-летний Анатолий Кахаров не может вспоминать о трагедии без слез.
«В тот день стоял густой туман, было очень холодно. Вдруг бабахнул трансформатор, свет погас. Выбежали на улицу, а там ужас… Соседи бросились на помощь пострадавшим. Я сам вытаскивал ребят из-под обломков, никогда этого не забуду.

Вытащил молодого мужчину, лет тридцати, укрыл его одеялом, а он кричит: «Там дети, дети!». Примерно через час приехала «скорая», спасатели. Его и других стали увозить на машинах. Даже не знаю, жив ли тот парень.

Потом сын отправил меня домой, сказал: «Сиди с матерью, я тут сам… Давайте не будем об этом», - рассказывает мужчина.
По счастливой случайности
Галина Целищева с супругом в той трагедии чудом не пострадали: их дом стоял с краю, ближе к лесополосе. А вот от соседнего не осталось ни кирпичика.
«Дачу мы купили три года назад только из-за того, что очень зелено кругом. Наш участок одним из самых зеленых был. Тихо, спокойно, американскую базу вывели. Участки тут дешевле, чем в других местах. Электричество, вода бесперебойно подается — кроме зимних месяцев. Очень довольны были. За полгода до крушения пристроили новую комнату.

Однажды мысль промелькнула, что может самолет рухнуть, но нас успокоили при покупке, что все спокойно, и за 20 лет ничего подобного не случалось», - рассказала Галина Целищева.

«Боинг» задел часть крыши времянки, где мы жили. От падения многотонного лайнера по дому пошли трещины. Пострадал и второй участок, где были хозпостройки (там разводили кроликов и держали кур), и молодой сад. Там росли черешни, яблони, сливы», — вспоминает женщина.
На этом участке еще несколько месяцев назад стоял домик Целищевых
Вишневый сад Целищевых
Left
Right
В новом доме новые планы
Еще несколько месяцев назад их небольшой домик стоял на своем месте. А сегодня о существовании участка напоминает только кусок оставшейся колючей проволоки и фруктовые деревья.

После выплаты компенсаций турецкой стороны Галина с мужем смогли приобрести дом в соседнем селе Сокулукского района.

«Свой старый дом мы разобрали сами, нам разрешили забрать весь стройматериал. В новом сделали ремонт, обустроились, в ноябре переехали. Условиями удовлетворены, - отметила Галина Целищева. - Чем жить там, в постоянном страхе после аварии, уж лучше здесь: спокойнее. После переезда муж с сердцем попал в больницу, лежал в реанимации».

В старом доме у пенсионеров остался большой фруктовый сад. «Слава богу, мы живы-здоровы, купим новые саженцы», - отмечает она.
Семьи пострадавших трагедия сплотила еще сильнее. И спустя год они поддерживают связь, созваниваются, ходят друг к другу на новоселье.
До следующей трагедии?
Сразу после авиакатастрофы возник вопрос о безопасности жилых домов возле аэропортов. Депутаты Жогорку Кенеша призвали правительство снести их и предоставить людям другое жилье.

«К сожалению, пока не случится трагедия, ничего не предпринимается. Из случившегося нужно извлекать уроки. В Бишкеке и Чуйской области много локальных незаконных поселений в охранной зоне, вблизи газопровода, мусорного полигона, скотомогильника. Все имеет свои последствия», - говорил депутат Марат Аманкулов.
В феврале 2017-го в ходе проверки Генпрокуратуры стало известно, что ряд домов возле аэропортов Баткена и Джалал-Абада также построены незаконно.
Если бы даже поднялся вопрос о переселении жителей Дачи Су, в Чуйской области нет земель, трансформированных под индивидуальное жилищное строительство. Поэтому люди пока остаются там. Вопрос открытый, по нему есть отдельная комиссия.
Первый заместитель акима Сокулукского района Улан Садалиев
«Около восьми месяцев занимались восстановлением правоустанавливающих документов, установлением личностей, решались гражданско-судебные вопросы, кому именно выделять деньги. По пострадавшим и погибшим все вопросы сняты», - отметил Улан Садалиев.
Нерешенные проблемы
Пока к дачам было приковано внимание чиновников, местные жители требовали присвоить их населенному пункту статус села и решить насущные проблемы. Но, естественно, этого не произошло.
«Если другим не дают статус села, то нам тем более. Ведь мы все равно под угрозой. Никто не может гарантировать, что самолет не упадет еще раз, - в сердцах говорит 62-летний Бакыт Миталипов, проживающий в Дачи Су с 2011 года. - У нас даже пикет не получился. 250 семей, а не собрались. Хотя мы четыре раза ездили к Атамбаеву, нас так и не приняли. Никто не решит наших проблем и сейчас».

«Ну и чем переезжать, нам лучше жить здесь. Молодые ребята работают в аэропорту, мы пасем домашних животных тут же - в лесополосе. Страшно от самолетов? Не знаю, мне уже 62 года, чего бояться, привык уже, а вот молодым, конечно, страшно».

Дачи СУ относится к садоводческому товариществу «Аэрофлот». Общая площадь составляет 20 гектаров, там 425 участков. В результате авиакатастрофы пострадали 63 участка общей площадью 2,71 га.
Пресс-служба ГРС
Дома обесценились
У Анатолия Кахарова большая семья, и переезжать с дач, где они обосновались несколько лет назад, никуда не собираются. «У нас огород тут высший класс, растет все, как американскую базу вывели: огурцы, помидоры, перец, баклажаны», - улыбается он.

«После аварии, конечно, был страх, некоторые жильцы уехали. Цены на дома упали, никто не покупает. Если раньше за дом с участком в четыре-пять соток давали $10-15 тысяч, то сейчас можно найти и за $пять-шесть тысяч. Из-за постоянных полетов самолетов в домах повсеместно трещины. Но мы уже привыкли к регулярному гулу», - признается Анатолий.
Можно ли покупать участки в Дачи Су?
На этот вопрос в администрации Сокулукского района подчеркивают: исключительно как дачи.

А вот в ГРС более категоричны в этом плане: «Поскольку это садоводческое товарищество, красной книги не выдается. На участках запрещено капитальное строительство. Люди могут использовать их только как дачи в весенне-летний период. Документов на дома нет, поэтому лучше там ничего не покупать».

Кайрынса Кимсанова живет со своими детьми в этом населенном пункте уже десять лет. «Куда нам переезжать? Некуда, если бы участки дали, переехали бы. Но в селах работы нет, ехать некуда. Дети ездят в Россию на заработки, трудятся в аэропорту», - говорит она.

«Конечно, стресс от пережитой трагедии остался до сих пор. Опасаемся, не дай бог упадет самолет еще раз», - признается пенсионерка.

Даже если возникнет вопрос о переселении «дачников», многим придется делать это за свой счет.
По закону граждане КР могут претендовать на бесплатное получение земельного участка лишь один раз в жизни. Многие уже получили землю в регионах, но потом решили перебраться в поисках лучшей доли ближе к столице. А потому просить землю еще раз просто не имеют права.
Здесь появится лес
На месте авиакатастрофы разобрали все остававшиеся хозпостройки, кроме единственного двухэтажного добротного дома. Он расположен с краю и ближе всего к проезжей части. Это и спасло дом от рухнувшего «Боинга».
Ближе к весне землю распашут и засадят саженцами. В оставшемся доме, как предполагается, будет жить сторож, который будет присматривать за насаждениями и поливать их.
Вторую линию домов оградили бетонной стеной. По словам Улана Садалиева, ограждение появится и со второй стороны, чтобы люди не ходили по месту трагедии и скот не пасли.
Финансовый вопрос


Трагедия сплотила кыргызстанцев. Сотни граждан несли одежду, продукты, деньги. Последние сбережения несли пенсионеры.

Дети разбивали свои копилки. Кто-то был готов оказать юридическую и психологическую помощь. Другие организовали горячее питание. Никто не остался в стороне.

Всего на счет МЧС поступило 100 миллионов 499 тысяч 300 сомов.
Деньги распределяла специальная комиссия, созданная главой Новопавловского айыл окмоту. В ее состав вошли родственники погибших, пострадавшие, местные жители и представители государственных органов.

В правительстве из целей безопасности отказались рассказать, кто и сколько получил денег. Не стали озвучивать и компенсацию, выплаченную турецкой стороной.
Как стало известно ИА «24.kg», за земельные участки турецкая компания выплатила от $2 до 4 тысяч, за разрушенные дома – от $15 тысяч до $55 тысяч в зависимости от степени разрушений. Кроме того, возмещен материальный и моральный ущерб.
Почему упал самолет?
Сразу после крушения было несколько версий ЧП. Расследованием занялся Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Он практически завершил свою работу.

Предварительный отчет МАК был готов в марте 2017-го. Минтранс КР ждет итоговый отчет. Но еще в октябре министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов со ссылкой на представителей МАК заявил, что «вины кыргызской стороны однозначно нет».
Made on
Tilda