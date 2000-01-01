57-летний Анатолий Кахаров не может вспоминать о трагедии без слез.
«В тот день стоял густой туман, было очень холодно. Вдруг бабахнул трансформатор, свет погас. Выбежали на улицу, а там ужас… Соседи бросились на помощь пострадавшим. Я сам вытаскивал ребят из-под обломков, никогда этого не забуду.
Вытащил молодого мужчину, лет тридцати, укрыл его одеялом, а он кричит: «Там дети, дети!». Примерно через час приехала «скорая», спасатели. Его и других стали увозить на машинах. Даже не знаю, жив ли тот парень.
Потом сын отправил меня домой, сказал: «Сиди с матерью, я тут сам… Давайте не будем об этом», - рассказывает мужчина.