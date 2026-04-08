Казахстан и Кыргызстан возглавили рейтинг доступного отдыха для россиян

Казахстан и Кыргызстан возглавили список самых доступных направлений на майские праздники для россиян. Об этом сообщило издание «Прайм» со ссылкой на исследование сервиса «Яндекс Путешествия».

Как отмечается, в Казахстане средняя стоимость ночи в отеле снизилась на 15 процентов по сравнению с 2025 годом.

В Кыргызстане цены на размещение упали на 14 процентов.

Китай продемонстрировал комплексное снижение — проживание подешевело на 9 процентов, а стоимость авиабилетов сократилась на 10 процентов.

На Мальдивах зафиксировали рекордное падение цен на проживание — на 35 процентов год к году.

В топ-10 направлений с минимальной совокупной стоимостью перелета и проживания также вошли Беларусь, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Грузия, Таиланд и Турция.