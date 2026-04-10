Альпинист и экс-разведчик: Эдуард Кубатов возглавил Госагентство по туризму

Эдуард Кубатов назначен директором Государственного агентства по развитию туризма Кыргызстана.

Соответствующее кадровое решение принято руководством страны.

Эдуард Кубатов — известный в КР альпинист, предприниматель и общественный деятель. Он является президентом Федерации альпинизма и входит в число сильнейших альпинистов мира.

Стал вторым кыргызстанцем, покорившим Эверест, а также совершал восхождения на другие высочайшие вершины планеты, включая К2 — одну из самых сложных гор в мире.

До спортивной карьеры служил в органах национальной безопасности и имеет звание подполковника в отставке.

Кроме того, Эдуард Кубатов работал в бизнесе и входил в совет директоров международных компаний, а также был почетным консулом Индонезии в Кыргызстане.

Назначение происходит на фоне заявленного курса на развитие туристической отрасли, в том числе на продвижение горного и экстремального туризма.