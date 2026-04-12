Утро на Иссык-Куле и цветение магнолии. Фото и видео читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня полюбуемся цветущей в Бишкеке магнолией, посетим солнечную электростанцию, заглянем на южный берег Иссык-Куля и посетим природный парк на юге страны.

Весна полностью поглотила Бишкек. Цветущие возле Центра детей и юношества магнолии еще одно подтверждение, что природа в столице окончательно проснулась. Фотографии сделала Толекан Исмаилова.

«Вереница солнечных панелей, простирающиеся на сотни гектаров становится реальностью. Они потихоньку преобразуют пейзажи в индустриальные. Вот и бесплодная Иссык-Кульская пустошь меняет свой привычный образ», — написал о своем видео Бакыт Шукуралиев.

Теперь от индустриального ландшафта перейдем к прекрасным пейзажам, которыми пока еще можно любоваться на Иссык-Куле. Фотографии сделал Николай Манаковский.

Задержимся на озере еще немного. Здесь такие прекрасные закаты. Один из них в апреле сфотографировал Сергей Ханов.

Фото Сергея Ханова. Закат на Иссык-Куле, 2 апреля 2026 года
Переберемся теперь на южный берег Иссык-Куля. Фотографию в Джети-Огузском районе сделал Василий Павлов.

Доберемся до южного берега, где свою фотографию в Джети-Огузском районе сделал Василий Павлов.

Фото Василия Павлова. Южный берег Иссык-Куля

Двигаемся на юг страны. Райхан Абдрайимова в конце марта побывала в Узгене. На ее фото узнаваемые многими символы этого города.

Теперь отправляемся на юг страны, где расположен природный парк «Кара-Кой». Он находится в Ноокатском районе Ошской области Кыргызстана, окружен горами Мазар и Алтын-Бешик, через него протекает река Кыргыз-Ата. Местность богата хвойными лесами и считается священной — здесь находится духовная пещера (мазар), связанная с местными традициями. Там побывал один из наших постоянных авторов Таштемир уулу Алмаз (страничка в Instagram — jeep_travel_osh).

Надеемся, наши авторы вас не разочаровали. Кстати, стать одним из них может любой желающий. Тем более, сделать это просто.

Фото и видео из ваших поездок по Кыргызстану присылайте на электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
