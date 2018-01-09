Только один из погибших в Москве кыргызстанцев состоял на учете как член ОПГ. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана.

По их данным, Искендер Жолборсов состоял на учете в правоохранительных органах с 2015 года.

Читайте по теме В Московской области убиты два кыргызстанца. Осторожно: фото

«Второй погибший гражданин приехал в Москву недавно. Известно, что он хотел заработать деньги на операцию ребенку», — прокомментировали в ведомстве.

В Московской области близ аэропорта «Жуковский» обнаружены тела граждан Кыргызстана. 29 декабря 37-летний Ж.И.Т. и 38-летний М.М.М. вышли из дома и не вернулись. Оба проживали в Москве. После того как мужчины пропали, их родные обратились в полицию. 30 декабря в городе Жуковском на берегу Москвы-реки рыбаки нашли тело М.М.М., а 7 января там же обнаружили останки и второго пропавшего мужчины. Позже стало известно, что убитые кыргызстанцы имели отношение к криминальному авторитету Улану Токтосунову по прозвищу Сакал.