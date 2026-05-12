Экс-генсек НАТО предложил сформировать союз демократических стран без США

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал к формированию нового объединения демократических государств без участия США, заявив, что при президенте Дональде Трампе Вашингтон утратил роль надежного лидера Запада.

По его словам, союз мог бы получить название D7 — по аналогии с G7, где буква D означала бы «демократия». В него предлагается включить страны Европейского союза, Великобританию, Канаду, Японию, а также Австралию, Новую Зеландию и Южную Корею.

Андерс Фог Расмуссен подчеркнул, что внутри такого объединения угрозы между участниками были бы недопустимы. Он связал это с действиями США в отношении Дании на фоне спора вокруг Гренландии, отметив, что подобная политика подрывает доверие между демократическими странами и играет на руку автократиям.

По мнению бывшего генсека НАТО, новый формат сотрудничества позволил бы демократическим государствам координировать усилия и укрепить свои позиции на мировой арене в условиях растущей геополитической напряженности.

Напомним, Андерс Фог Расмуссен занимал пост генерального секретаря НАТО в 2009-2014 годах, до этого был премьер-министром Дании.