Спикер посетил Национальный хирургический центр после первой пересадки печени

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев посетил Национальный хирургический центр имени Мамбета Мамакеева в Бишкеке и ознакомился с работой медицинского учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Во время визита торага встретился с врачами, которые впервые в Кыргызстане успешно провели операцию по пересадке печени, а также навестил пациентов, перенесших трансплантацию.

Марлен Маматалиев поблагодарил медиков за проведенную операцию и отметил, что этот опыт станет важным шагом для развития отечественной медицины. «Вы вывели кыргызскую медицину на новый уровень. Этот опыт поможет продлить жизнь сотням наших граждан и даст большой импульс развитию системы здравоохранения», — сказал он.

Кроме того, спикер поздравил медсестер с профессиональным праздником и подчеркнул, что их работа требует большого терпения, человечности и профессионализма.

Во время посещения центра депутаты ознакомились с состоянием оборудования и условиями работы учреждения.

Врачи сообщили, что отделение трансплантологии слишком маленькое и нуждается в расширении, а часть здания больницы требует обновления.

Марлен Маматалиев заявил, что озвученные проблемы будут проработаны совместно с профильным комитетом парламента.

Вместе с торага центр посетили члены комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.