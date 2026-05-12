Спикер посетил Национальный хирургический центр после первой пересадки печени

Спикер Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев посетил Национальный хирургический центр имени Мамбета Мамакеева в Бишкеке и ознакомился с работой медицинского учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.
Во время визита торага встретился с врачами, которые впервые в Кыргызстане успешно провели операцию по пересадке печени, а также навестил пациентов, перенесших трансплантацию.
Кроме того, спикер поздравил медсестер с профессиональным праздником и подчеркнул, что их работа требует большого терпения, человечности и профессионализма.
Во время посещения центра депутаты ознакомились с состоянием оборудования и условиями работы учреждения.
Врачи сообщили, что отделение трансплантологии слишком маленькое и нуждается в расширении, а часть здания больницы требует обновления.
Марлен Маматалиев заявил, что озвученные проблемы будут проработаны совместно с профильным комитетом парламента.
Вместе с торага центр посетили члены комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.