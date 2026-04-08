Начался прием документов для поступления в МГИМО на 2026-2027 учебный год

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики объявляет о начале приема документов для поступления в Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) на 2026-2027 учебный год с 13 апреля по 15 мая 2026 года на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 

В конкурсном отборе могут участвовать только граждане Кыргызской Республики. Абитуриенты могут подать документы только по одному выбранному направлению обучения из предложенных в приложении.

Кандидаты, рекомендованные Министерством иностранных дел КР для дальнейшего участия в экзаменационных мероприятиях МГИМО МИД РФ по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры для зачисления в вуз, проходят тестирование по русскому и иностранному языкам в соответствии с правилами указанного вуза в онлайн-формате.

С правилами конкурсного отбора абитуриентов в МГИМО можно ознакомиться на сайтах Министерства иностранных дел Кыргызской Республики по адресу: www.mfa.gov.kg и Дипломатической академии МИД КР– www.dipacademy.kg

Регистрация документов на участие в конкурсном отборе осуществляется в онлайн-режиме на сайте Дипломатической академии МИД Кыргызской Республики: www.dipacademy.kg. Подача документов осуществляется в офлайн-формате.
Материалы по теме
Проблемы со связью. Москвичам предложили ориентироваться по Солнцу и звездам
В Москве на торги выставлены работы Репина, Айвазовского, Левитана, Васнецова
В Москве взорвали автомобиль ГАИ: один полицейский погиб
Кыргызстанский режиссер Нурбек Эген получил кинопремию «Золотой орел» в Москве
Упавшие с крыши сосульки стали причиной гибели женщины в Москве
Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
В Москве могут появиться платные зоны для проезда транспорта
Очереди на выборах в ЖК. ЦИК опубликовала видео с кыргызстанцами в Москве
В ноябре мигрантам необходимо встать на цифровой учет в Москве и Подмосковье
Массовая драка мигрантов в Москве: задержано более 80 человек
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
В этом году в паломничество из Кыргызстана отправятся 6 тысяч 60 человек
В Бишкеке ожидаются грозы. Прогноз погоды на 6-8 апреля
Kia Sonet без первоначального взноса — подарки при покупке до 20 апреля
Саида Мирзиеева провела переговоры в Mar-a-Lago на фоне укрепления связей с США
Инвестиции в знания: как прошла Глобальная неделя денег с «Оптима Банком»
Высокоскоростной интернет Saima Telecom для всей семьи во всех областях
