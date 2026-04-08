Начался прием документов для поступления в МГИМО на 2026-2027 учебный год

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики объявляет о начале приема документов для поступления в Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) на 2026-2027 учебный год с 13 апреля по 15 мая 2026 года на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

В конкурсном отборе могут участвовать только граждане Кыргызской Республики. Абитуриенты могут подать документы только по одному выбранному направлению обучения из предложенных в приложении.

Кандидаты, рекомендованные Министерством иностранных дел КР для дальнейшего участия в экзаменационных мероприятиях МГИМО МИД РФ по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры для зачисления в вуз, проходят тестирование по русскому и иностранному языкам в соответствии с правилами указанного вуза в онлайн-формате.

С правилами конкурсного отбора абитуриентов в МГИМО можно ознакомиться на сайтах Министерства иностранных дел Кыргызской Республики по адресу: www.mfa.gov.kg и Дипломатической академии МИД КР– www.dipacademy.kg

Регистрация документов на участие в конкурсном отборе осуществляется в онлайн-режиме на сайте Дипломатической академии МИД Кыргызской Республики: www.dipacademy.kg. Подача документов осуществляется в офлайн-формате.