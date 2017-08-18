Центр «СПИД» закупает лекарства почти на 2 миллиона сомов

Республиканский центр «СПИД» при Минздраве закупает лекарства для лечения и профилактики оппортунистических инфекций. Об этом сообщает портал госзакупок.

Всего на эти цели выделяется 1 миллион 877,8 тысячи сомов. Среди запрашиваемых препаратов ацикловир, амоксициллин, лоратадин, клотримазол, фолиевая кислота, флуканазол и другие.

Закупки производятся методом прямого заключения договора, срок подачи заявок истекает 21 августа.

Накануне глава РЦ «СПИД» Улан Кадырбеков заявил, что денег на лечение ВИЧ-инфицированных не хватает.