Власть

В Майлуу-Суу построят завод по выпуску лекарств

Председатель кабинета министров Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел встречу с инвесторами по вопросам строительства завода по выпуску лекарств.

В ней приняли участие представители китайских компаний EHD (Eurasian Healthcare Development), «Циньхуандао Тайчжи Медикал Текнолоджи Компани Лимитед» и польской фармацевтической фирмы LEKAM.

Обсуждены вопросы строительства фармацевтического комплекса, который будет производить твердые пероральные, жидкие лекарственные формы, мази и стерильные препараты.

Общий объем инвестиций составит $25 миллионов. Проект позволит создать до 800 рабочих мест. Его планируется реализовать на территории Майлуу-Суйского лампового завода.

Адылбек Касымалиев выразил готовность к дальнейшему взаимовыгодному сотрудничеству, добавив, что со стороны профильных государственных органов будет оказана поддержка в реализации инвестиционного проекта.
