Общество

Ученым в Кыргызстане назначили президентские доплаты к зарплате

Кабмин КР внес изменения в условия оплаты труда сотрудников научных и научно-технических организаций.

Постановление принято для повышения эффективности научных исследований, материального стимулирования ученых и улучшения условий работы в научной сфере.

Согласно документу, для сотрудников научных организаций вводятся президентские компенсационные выплаты.

Для административно-управленческого и основного персонала доплата составит 15 тысяч сомов, для технического и младшего персонала — 5 тысяч сомов.

При этом компенсация не будет учитываться при расчете надбавок, пособий и выплат за работу в высокогорных и отдаленных районах. Доплата будет начисляться только за фактически отработанное время.

Если сотрудник работает не на полную ставку, размер выплаты определят пропорционально нагрузке.
Министерство финансов Кыргызской Республики поручено предусмотреть соответствующие изменения при корректировке республиканского бюджета на 2026–2028 годы.

Постановление подписано председателем кабмина и распространяется на правоотношения с 1 апреля 2026 года.
