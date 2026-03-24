За недобросовестную рекламу БАДов в Кыргызстане предлагают штрафовать

Депутат Жогорку Кенеша Бактыяр Калпаев инициирует изменения в Кодекс о правонарушениях и Закон «О рекламе». Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

По словам нардепа, в последнее время в республике наблюдается значительный рост продажи биологически активных добавок (БАД) представленных на рынке. Среди них существенная доля продукции, не прошедшей государственную регистрацию ни в КР, ни в иных государствах Евразийского экономического союза.

«Это вызывает обоснованную обеспокоенность. Продукция, не прошедшая госрегистрацию, не оценивалась на безопасность, включая лабораторные исследования на предмет воздействия на здоровье человека. Это создает потенциальную угрозу здоровью граждан», — говорится в справке-обосновании.

В Кыргызстане БАДы до 2017 года юридически приравнивали к лекарствам. Впоследствии их исключили из этих списков и отнесли к категории пищевой продукции.

Однако, по словам инициатора законопроекта, на практике некоторые производители и продавцы БАДов продолжают позиционировать свою продукцию как лекарственные препараты, используя в рекламе недостоверные сведения, создавая у потребителей ложное впечатление, что БАД способен заменить полноценное лечение.

«В рекламных роликах и печатных материалах активно задействуют людей в белых халатах, с медицинскими принадлежностями, что создает у зрителя ощущение, что продукт одобрен медиками. Кроме этого, в рекламе БАДов активно используется религиозная тематика. Это тонкая, но эффективная манипуляция, играющая на доверии верующих, что продукт имеет религиозное одобрение или несет в себе особую духовную силу. Также используются образы несовершеннолетних. Детей снимают в рекламе БАД, адресованной родителям или несовершеннолетним. Это манипуляция чувствами», — отмечает нардеп.

БАДы не лекарства. Они не лечат и не предотвращают болезни. Главный риск — подмена лечения.

Человек с серьезным заболеванием, поверив рекламе, отказывается от настоящей терапии. Время уходит, болезнь прогрессирует.

Законопроект предусматривает введение ответственности за нарушение правил рекламы БАДов.

Согласно законопроекту, за нарушение правил рекламирования биологически активных добавок к пище предлагают штрафовать на физических лиц в размере 150 расчетных показателей (15 тысяч сомов), на юридических — 350 расчетных показателей (35 тысяч сомов).