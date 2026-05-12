Происшествия

На 133 ученицы — 1 унитаз. В школах-интернатах Таласской области нашли нарушения

Сотрудники уполномоченного представителя омбудсмена в Таласской области провели мониторинг в двух школах-интернатах в регионе — имени Т.Бабанова Айтматовского района и «Улукман» Манасского района — и проверили условия проживания, питания и учебного процесса.

Во время мониторинга выявлен ряд нарушений.

По данным пресс-службы акыйкатчи, школа-интернат имени Т.Бабанова переполнена. В учебном заведении, рассчитанном на 136 учеников, обучаются 215 детей. Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям, на одного ученика должно приходиться 2-2,5 квадратных метра площади. Но в классах этой школы на одного ученика приходится 1,1 и 0,8 квадратных метра.

В общежитии кровати учащихся расположены близко друг к другу, матрасы в изношенном состоянии.

Недостаточно в школе и санитарных узлов: на 133 ученицы имеются всего один унитаз и две раковины. А по нормам, на 10 девочек должны быть предусмотрены один унитаз и одна раковина.

В общежитии комнаты девочек и мальчиков расположены на одном этаже. Ранее сотрудники института омбудсмена рекомендовали установить разделительное защитное ограждение между мужской и женской половинами этажа. Перегородку установили, но она легко проходима и не перекрывает коридор полностью.

Нарушения выявлены и по оказанию медицинской помощи. Медикаменты укомплектованы не полностью, а у имеющихся лекарств истек срок годности.

Ученики выразили недовольство питанием в школе. На момент мониторинга детям подавали гречку и рис, сваренные на воде, без добавления мяса.

Отмечается, что государство на питание каждого ребенка выделяет 90 сомов в день.

В школе-интернате «Улукман», рассчитанной на 100 детей, по факту учатся 106. Школа построена в 1972 году, и с тех пор в ней не проводился капитальный ремонт. Система отопления и окна устарели и нуждаются в замене, а во время дождей через крышу протекает вода.

Кроме этого, в учебном заведении нет спортивного зала.

По итогам мониторинга в областную администрацию направлены письма с рекомендациями об устранении выявленных нарушений.

Институт омбудсмена продолжит мониторинг школ-интернатов и других учреждений в целях контроля за обеспечением прав и безопасности детей.
