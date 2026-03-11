В городе Ош закрыли аптеку: контрабандные лекарства и работа без лицензии

Государственная налоговая служба в ходе рейда обнаружила в одной из аптек города Оша партию незаконных лекарственных средств. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Проверка в аптеке, принадлежащей ОсОО «Аптека Кейджи», выявила препараты, которые не прошли регистрацию в департаменте лекарственных средств и медицинских изделий. Установлено, что медикаменты ввезли в страну незаконно.

Общая сумма изъятых товаров составила 269 тысяч 989 сомов.

В ходе разбирательств инспекторы выяснили, что аптека работала без разрешительных документов на хранение и реализацию лекарств.

Кроме того, зафиксированы грубые нарушения налогового законодательства. Продажа товаров проходила без отражения поступлений через электронные счета-фактуры. По отдельным наемным работникам администрация не сдавала налоговую отчетность, а контрольно-кассовая машина находилась в технически неисправном состоянии.

Фото ГНС КР

Сотрудники ГНС составили акты. На основании собранных материалов ведомство примет меры в соответствии с законодательством.