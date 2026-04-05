На КПП «Ак-Жол» налоговики пресекли незаконный ввоз лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Кыргызстана.

Уточняется, что в ходе рейдового контроля на кыргызско-казахстанской границе выявлен незаконный ввоз лекарств. При проверке грузового авто обнаружены 25 коробок различных препаратов на сумму более 1,1 миллиона сомов. При этом отсутствовали необходимые сопроводительные документы.

Сотрудники ГНС составили соответствующие акты, грузовик отправлен на штрафстоянку, неучтенный товар изъят. Материалы переданы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.