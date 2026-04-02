Экономика

Ряд лекарственных средств, завозимых в КР, намерены освободить от уплаты НДС

1 апреля 2026 года Министерством экономики и коммерции вынесен на общественное обсуждение проект новой редакции постановления кабинета министров, предусматривающий утверждение перечня лекарственных средств, медицинских изделий, а также исходных материалов и сырья, используемых в производстве лекарственных средств и медицинских изделий, освобождаемых от уплаты налога на добавленную стоимость при поставке и импорте на территорию Кыргызской Республики.

Проектом предлагается внести изменения в перечни, утвержденные постановлением кабинета министров Кыргызской Республики от 29 августа 2025 года № 539, направленные на приведение кодов ТН ВЭД в соответствие и устранение выявленных расхождений в правоприменительной практике по результатам многочисленных обращений фармацевтических компаний.

Также по предложению Министерства здравоохранения КР, в целях улучшения администрирования и устранения указанных проблем, проектом предлагается использовать коды АТХ (анатомо-терапевтическо-химической классификации) в качестве основного критерия идентификации лекарственных средств, подлежащих освобождению от НДС, а также исключить графу «Лекарственная форма и доза».

Предлагаемые изменения в перечни, предусматривающие дополнение обобщенных групп конкретными наименованиями субстанций, носят уточняющий, разъяснительный характер и не расширяют круг товаров, подпадающих под льготы, а лишь конкретизируют их содержание в рамках уже утвержденных товарных групп.

На основании изложенного проект постановления кабинета министров «О мерах по реализации требований статей 268 и 297 Налогового кодекса Кыргызской Республики» предлагается принять в новой редакции.
