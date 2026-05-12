Бывший полпред президента Зиядин Жамалдинов отпущен под домашний арест

Бывшего депутата Жогорку Кенеша Зиядина Жамалдинова отпустили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда Бишкека.

Отмечается, что решение было принято еще 1 мая — суд удовлетворил ходатайство следователя Следственной службы МВД и изменил мер пресечения.

Напомним, по ранее принятому решению Зиядин Жамалдинов должен был находиться под стражей до 10 июня.

Ранее сообщалось, что Зиядин Жамалдинов задержан в рамках уголовного дела, связанного с периодом его работы в должности полномочного представителя президента в Ошской области. Ему предъявили обвинения по статьям 41 часть 2 и 263 часть 1 УК КР («Организатор финансирования организованных групп и преступных сообществ»).

Зиядин Жамалдинов был депутатом Жогорку Кенеша III, IV и VI созывов Жогорку Кенеша. С июля 2021 года до апреля 2023 года занимал должность полномочного представителя президента в Ошской области.