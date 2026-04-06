Общество

В КР упрощают процедуру регистрации лекарств. Готов проект постановления кабмина

Министерство здравоохранения вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров «О регистрации, подтверждении регистрации и внесении изменений в регистрационное досье лекарственных средств для медицинского применения».

Напомним, в 2025 году Жогорку Кенеш принял закон об упрощенной аккредитации лекарств.

Суть законодательных изменений в том, что Кыргызстан будет автоматически признавать регистрацию лекарств, прошедших проверку у ведущих мировых регуляторов — FDA в США, EMA в Европе, агентств Великобритании, Швейцарии, Японии и Всемирной организации здравоохранения.

Принятие проекта постановления позволит:

  • сократить сроки государственной регистрации лекарств;
  • повысить их доступность для населения;
  • снизить административную нагрузку на заявителей;
  • обеспечить внедрение современных регуляторных подходов;
  • повысить инвестиционную привлекательность фармацевтического рынка КР;
  • улучшить обеспечение пациентов, включая пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями;
  • расширить ассортимент лекарственных средств.
