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Общество

Суд Ошской области оправдал криминального авторитета Дженго

Ошский областной суд оправдал криминального авторитета Дженго (Кадырбека Досонова), обвиняемого в убийстве полковника милиции Толкунбека Шоноева. Об этом ИА «24.kg» сообщили в канцелярии инстанции.

Отметим, полковника Шоноева застрелили 11 января 2013 года. Кадырбека Досонова милиция задержала спустя 2 года по подозрению в убийстве сотрудника милиции. Однако в июле 2017-го Дженго по решению Кара-Суйского районного суда отпустили.

Отметим, Толкунбек Шоноев лично организовывал оперативно-разыскные мероприятия по поимке лидеров и членов ОПГ. Ему было 35 лет. У него остались жена и четверо детей.
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