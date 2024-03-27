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Сын основателя рынка «Мадина» задержан за финансирование ОПГ

Задержан сын владельца рынка «Мадина» Турсунтая Салимова Ильзат за финансирование ОПГ и преступных сообществ. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, по фактам легализации преступных доходов в отношении членов ОПГ Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева) задержаны сын Салимова и начальник службы безопасности ТРК «Мадина». Они водворены в ИВС.

Установлено, что задержанные, зная о преступной деятельности Камчыбека Асанбека и получении последним денежных средств от вымогательства и поборов с предпринимателей в составе преступного сообщества, осуществляли действия по легализации (отмыванию) преступных доходов. Начальник службы безопасности рынка на выборах Жогорку Кенеша в 2020 году выдвигался кандидатом в депутаты, где в список кандидатов от партии «Мекеним Кыргызстан» был включен по квоте Камчи Кольбаева.

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/290008/
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